Skuffet Barbie: Ville gerne have kysset Ryan Gosling

Margot Robbies veninder er ikke tilfredse med skuespillerinden, der ikke fik muligheden for at dele mundvand med stjernen Ryan Gosling under indspilningen af filmen

Hvis man har været en tur i biografen for at se det nye store hit 'Barbie', så er det ikke gået nogens næse forbi, at det ellers perfekte og forelskede par Barbie og Ken ikke deler meget mundvand i løbet af filmen.

Og det er noget, som både Margot Robbie, der spiller hovedrollen, og hendes veninder er yderst utilfredse med.

Det fortæller hun i et interview til People.

Da hun bliver spurgt ind til, om hun er glad for, at hun ikke fik mulighed for at kysse 'The Notebook'-stjernen, er svaret ganske tydeligt:

- Nej! Det er ikke en sejr for mig!

Og også veninderne til hende har været meget uforstående - på trods af at det ikke er dem, der ville stå på anden side og modtage kysset.

- Alle mine veninder var sådan: 'Du har lavet en hel film med ham, og I har ikke kysset? Hvad er der galt med dig?, siger hun.

Og til venindernes besked kunne hun ikke svaret andet end:

- Jeg ved det. Jeg kan ikke krydse den af.

Historisk

Greta Gerwig-instruerede 'Barbie' er kommet forrygende fra land i biograferne - både i Nordamerika og globalt.

I USA indtjente filmen 155 millioner dollars i åbningsweekenden, hvilket er den bedste start for en film instrueret af en kvinde nogensinde.

Den tidligere solodronning var Patty Jenkins' 'Wonder Woman', som indtjente 103,3 millioner dollars i åbningsweekenden i 2017, mens 'Captain Marvel', som er instrueret af Anna Boden og Ryan Fleck, indtjente 153 millioner dollars i 2019.

Det skriver The Hollywood Reporter.

'Barbie' er også topscorer i USA i 2023, hvor den rykker forbi 'The Super Mario Bros. Movie', som indtjente 146,3 millioner dollars, ligesom det er den bedste åbning for hovedrolleindehaverne Margot Robbie og Ryan Gosling.