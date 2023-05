Skuffet over mændene: En dansk buffet

Da 'Bachelorette'-pigerne Mette og Julie møder Boris for første gang, bliver de meget overraskede over hans ønske om, at de skal give ham en tatovering

Julie Kriegler og Mette Sommer var tidligere på året en smuttur forbi Mexico for at finde den helt store kærlighed i TV 2-programmet 'Bachelorette'.

16 mænd til to kvinder vil for mange lyde af meget. Men selvom udvalget var bredt, så var de to kvinder ikke helt tilfredse med castet.

- Vi var faktisk ret skuffede. Det var vi. Vi har fundet frem til, at Julie og jeg nok havde nogle forventninger, der var tårnhøje til, hvad det var for en mand, der kom op ad den røde løber. Vi tænkte jo, at det var Brad Pitt, siger Mette Sommer i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev'.

Helt automatisk kom Mette Sommer og Julie Kriegler til at sammenligne castet af mænd med castet af kvinder, der var med i sæson et og to af 'Bachelor'.

- Det var mega fantastiske, smukke og begavede kvinder, man tænkte virkelig bare wow, hvor har I fundet alle disse fantastiske kvinder henne?, siger Julie Kriegler.

Havde forventet noget andet

Julie Kriegler og Mette Sommer har svært ved at sætte ord på, hvilke mænd de havde forventet på den røde løber.

- Det var en god dansk blandet buffet, siger Mette Sommer.

Første aften var kvinderne skuffede, alle sanser var uden på tøjet, men allerede dagen efter havde de taget friske briller på.

- Alle mændene er jo vildt søde og dejlige, når man lærer dem at kende, siger Mette Sommer.

'Bachelorette' kan ses på TV 2 Play og TV 2 Echo.

