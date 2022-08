Skuffet over 'Paradise': Der VAR drama

I flere uger har vi kunne følge det nye kuld af paradisoer, der har været med i den første sæson af 'Paradise'.

Ad flere omgange er programmet blandt trofaste 'Paradise'-fans blevet kaldt både 'kedeligt' og 'poleret'.

Og nu viser det sig, at det faktisk ikke kun er fans af programmet, der synes det. Da Ekstra Bladet møder deltagerne forud for finalen, fortæller flere af dem, at de heller ikke er begejstret for måden, programmet er klippet sammen på.

Meget drama

Ifølge dem er der nemlig sket meget mere drama, end det seerne hjemme i stuerne fik lov til at se.

- Jeg synes, at der er meget drama og alt sådan noget der, der ikke er kommet med, lyder det fra Sejr.

Og Sejr er ikke den eneste, der synes, at klipperen har været lidt for god til at klippe dramaet ud af programmet.

- Jeg synes måske, at klipningen har været lidt forkert i mange af de her ting her. For det er nemlig blevet gjort 'utroligt woke', lyder det fra Anders Theodor Dahl Wium, der dog understreger, at han er stolt og glad for at være en del af det nye koncept.

Og netop konceptet har Melichiya Avanioe Sipekiahmadian respekt for. Men det var ikke det, hun troede, at hun havde meldt sig til.

- Jeg troede helt klart, at jeg var med i 'Paradise Hotel', så jeg følte mig lidt sådan taget i røven, at det så ikke helt var det, siger Melichiya Avanioe Sipekiahmadian.

Anders Theodor Dahl Wium er med i den nye sæson af 'Paradise'. Foto: Emil Agerskov

Begrænset

Programdirektør på 'Paradise', Kenneth Kristensen, skriver i en mail til Ekstra Bladet, det er begrænset, hvor meget det er muligt at tage med.

'Det er begrænset, hvor meget vi kan tage med, da 24 timers optagelse skal klippes ned til 35 minutter. Vi prøver på bedste vis at skildre livet på 'Paradise' – både taktikken, kærligheden og de indbyrdes relationer, så man netop ser både personlighed og et upoleret billede af vores deltagere, men klipning af vores programmer er en snak, der altid vil være delte meninger omkring', lyder mail-svaret fra Kenneth Kristensen.

Foto: Emil Agerskov

I forhold til, at blandt andet Melichiya Avanioe Sipekiahmadian føler sig 'taget i røven', da hun fandt ud af, at det var 'Paradise' og ikke 'Paradise Hotel', hun medvirkede i, skriver Kenneth Kristensen følgende:

'Det er altid en hårfin balance i forhold til, hvor meget man kan dele med deltagerne under castingprocessen, men vi har forberedt dem på de vigtigste elementer, som vi har set som værende afgørende for deres beslutningsproces omkring at deltage i serien eller ej, skriver Kenneth Kristensen i en mail til Ekstra Bladet.

'Det skal desuden nævnes, at vi har en tæt dialog med vores medvirkende, og vores overordnede indtryk er, at de fleste er rigtig glade og tilfredse med at være med i denne udgave af 'Paradise', skriver Kenneth Kristensen videre.

