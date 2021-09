Skulle sælge bikinier i snevejr: - Fuldstændig sindssygt

Det var ikke under de letteste omstændigheder, at Katrine Lee Larsen skulle i gang med at sælge sine produkter, der er kendt fra 'Løvens Hule'

Selvom Katrine Lee Larsen hurtigt vandt 'Løven' Christian Arnstedts investor-hjerte, var det ikke en let start at skulle sælge bikinier midt under en lockdown og vinter.

Den unge kvinde, der står bag firmaet Copenhagen Cartel, skulle overbevise butikker og forhandlere om, at hendes produkter stadig var en god idé, selvom ingen kunne tage ud og rejse.

I den nye sæson af ’Løvens hule – velkommen til virkeligheden', fortæller iværksætteren om, hvordan det har været for hende efter kameraerne slukkede.

- Det har været et fuldstændig sindssygt år, lyder det fra Katrine, der erkender, at de blev ramt hårdt af restriktionerne under corona.

- En af de ting, som Christian påpegede, at vi skulle prioritere i Copenhagen Cartel, var at udvide varesortimentet, så vi ikke var så sæsonsårbare, som vi var ved kun at sælge badetøj. Det gik vi i gang med, med det samme. Men inden produktudviklingen og selve produktionen var på plads, blev vi ramt af vinteren og lockdown.

Helt konkret betød det, at den sårbarhed løven havde advaret om, blev en realitet.

Det var en meget anstrengende periode for ejeren af selskabet.

- Det var ekstremt hårdt. Varerne kom ikke, og jeg skulle samtidig on-boarde badetøjsforhandlere i snevejr. Og så havde jeg også lige et kamerahold i nakken. Men det lykkedes. Faktisk gik vi langt over målet, lyder det glad.

I april kunne Copenhagen Cartel fortælle om en vækst på 3500 procent i første kvartal af 2021, nye produkter og kollektioner, ny stor flagship store i hjertet af København, og nu også ni ansatte.

Resultaterne kommer ikke bag på ejeren, der også godt ved, hvorfor det gik over forventning.

- Copenhagen Cartels purpose er først og fremmest at sætte fokus på problemerne med plastik i havene. Det er den mission, der gjorde, at Christian Arnstedt blev vores investor. Det er det samme purpose, der har fået vores kunder, samarbejdspartnere og forhandlere til at tage chancen med en lille grøn startup.

