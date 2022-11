Skulle være endt helt anderledes

Når fansene får lov at se afslutningen på 'Stranger Things', kan de tænke over, at det skulle være sket lang tid forinden

En af verdens mest populære serier, 'Stranger Things', slutter med sæson fem, der er under udvikling.

Mens fans verden over venter i spænding, kom seriens skabere Matt og Ross Duffer med en pudsig afsløring, da de gæstede WGFestival.

Her fortalte brødrene nemlig, at slutningen på sæson fem faktisk var planlagt allerede til sæson to, der udkom i 2017.

- Den succes, som sæson et havde, skræmte os fra vid og sans, og da vidste vi, at vi blev nødt til at bygge denne her endnu større verden op. At det var nødt til at fortsætte, fortalte Ross ifølge DigitalSpy og fortsatte:

- I sæson fem trækker vi på mange af idéerne, vi havde til sæson to. Mange af de store ting, det slutter af med, er taget fra ting, vi troede skulle ske i sæson to.

Der er sket lidt, siden skuespillerne først ramte skærmen i 2016. Foto: Netflix

'Det er cool'

Grundet coronapandemien havde brødrene masser af tid til at gennemtænke den kommende femte sæson, inden sæson fire blev givet fri. Da de fik feedback på sæson fire, måtte de tilbage på tegnebrættet.

- Vi læste dokumentet igennem igen, og sagde: 'Det er cool, det er cool. Det her kunne være en del bedre. Det her kunne også være en del bedre'. Slutningen er lidt anderledes nu. Mange af de store linjer er de samme, men det, der sker op til, er meget anderledes, lød det fra Matt.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår sæson fem får premiere, men optagelserne er i fuld sving.

