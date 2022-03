Skylder vanvittigt beløb: - Føj for satan!

- Vi har talt med alle dine forskellige kreditorer for at få en opgørelse over, hvor mange penge du skylder. Når vi lægger det hele sammen, så har du i dag en samlet gæld på 904.000 kroner.

Det er ordnerne fra eksperterne, der får 33-årige Daniel til at fælde en tåre i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'.

- Føj for satan, kommer det efterfølgende fra den forgældede Daniel.

Daniels gæld vokser med 7.300 kroner hver måned. Foto: Netgroup

Drukner i gæld

Daniel er 33 år, han bor i Nykøbing Falster, arbejder som sanitør og er delefar til to børn. Han er endt i en situation, hvor han ikke kan se en ende på den enorme gæld, han har samlet sig.

904.000 er den samlede gæld på, 15.300 kroner i misligholdt gæld, og en gæld, der vokser 7.300 kroner hver måned.

Det ser sort ud for den følsomme falstring, som op til flere gange i løbet af programmet ikke kan holde tårerne tilbage.

Modvillig

Selvom Daniel giver udtryk for, at han vil gøre, hvad der skal til for at nedbringe sin gæld, er han alligevel en smule modvillig, da eksperterne kommer med forslag til, hvad der skal til for at mindske gælden.

De foreslår ham, at han finder en lejlighed og sælger sin bil. Men den idé er den 33-årige sanitør ikke umiddelbart særlig glad for.

- Den ene del af mig vil gerne gøre det, men den anden del siger bare 'nej', fordi... ja det kan jeg bare ikke altså, lyder det fra den nedslåede Daniel.

Det får 'Luksusfældens' ekspert Kenneth til at fortælle Daniel, hvor meget eksperterne allerede har sparret ham for.

- Det vil jo gå op i røg, hvis du hopper fra nu.

