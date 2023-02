Skyldte 1,8 millioner: Sådan går det i dag

I tirsdagens udgave af 'Luksusfælden' kunne seerne stifte bekendtskab med 44-årige Anders, der skyldte 1,8 millioner efter en hård barndom, der var præget af forskellige misbrug, der strakte sig ind i hans 20'ere.

I programmet kom det frem, at Anders ikke har betalt børnebidrag i sin tid som forælder, og med renter og den gæld, han havde fra sin tid som misbruger, er han endt med at skylde 1,8 millioner.

Men da programmet slutter, ser tingene lysere ud for Anders, der vil forsøge at søge om gældssanering, efter eksperterne har fået ham til at leve på et minimalt budget samt at betale de børnebidrag, han skal.

- Det går stadigvæk godt, jeg har fået nye gode vaner, som ikke koster penge, og samtidig er jeg blevet meget bevist om, hvad der bruges penge på, lyder meldingen fra Anders, der fortsætter:

- Overholder du stadig budgetterne, og har du stadig glæden ved ansvarsfølelsen?

- Glæden ved at betale børnebidrag er ubeskrivelig, og det at tage ansvar føles fantastisk. Budgetterne bliver også overholdt, det så godt.

'Luksusfældens' eksperter råder Anders til at søge om gældssanering, hvilket betyder at man får nedskrevet sin gæld eller helt lader den bortfalde. Foto: Viaplay Group

Bor stadig for dyrt

I programmet ender det med, at eksperterne opfordrer ham til at søge gældssanering. Hver eneste måned har han derfor mere end 37.000 kroner i misligholdt gæld.

Der er dog ikke udsigt til, at gælden forsvinder lige foreløbig.

- Vi bor stadigvæk lidt for dyrt til at kunne søge gældssanering, jeg er dog i gang med at udfylde papirer og samle dokumenter sammen, så det kan sendes af sted, og jeg kan få søgt, så snart bolig situationen ser bedre ud.

Du kan se 'Luksusfælden' hver tirsdag på TV3 og Viaplay.