Slår alle rekorder: - Jeg troede ikke på det

Landmanden Gustav Alshauge slår rekord i 'Landmand søger kærlighed' med 140 breve fra kvinder, der håber, at han er deres eneste ene

140 breve fra håbefulde kvinder er, hvad der møder landmand Gustav Alshauge i tirsdagens udgave af 'Landmand søger kærlighed'.

Det er da også en lamslået landmand, der kan se til, mens vært Lene Beier hælder brevene ud på bordet foran ham og forklarer, at han har slået programmets rekord, som hidtil har været 129 kærlighedsbreve.

Til Ekstra Bladet fortæller den 29-årige landmand, at det var en ganske overvældende oplevelse.

- Jeg troede ikke på det. Det kunne jeg slet ikke lige få til at hænge sammen. Jeg havde fået bildt mig selv ind, at der nok ville komme 50-60 stykker, og så ville jeg have været kæmpe ovenud lykkelig. Og så var der dobbelt så mange, fortæller han.

Det er ikke første gang, Gustav Alshauge har været tilmeldt programmet. For tre år siden kom han med, men trak sig i sidste øjeblik. Foto: Anders Brohus/ TV 2

Lavede grovsortering

Gustav, der fik hjælp af to venner og sin søster, skulle nå at læse de 140 breve på en dag, og fordi optagelserne også tog noget tid, havde han omtrent fire timer til at komme igennem mere end 100 breve, forklarer han.

- Jeg ville jo gerne læse dem alle sammen grundigt, og til at starte med tog det ti minutter pr. brev. Så vi endte med at lave en fordeling, hvor mine kammerater og min søster lavede en grovsortering, siger Gustav og fortsætter:

- De kender mig godt, så de vidste, hvad der ville være et match for mig. Og det endte med, at jeg til sidst havde læst alle brevene igennem, og de havde ramt helt rigtigt med deres fordeling. Men bagefter var vi helt færdige. Alle de indtryk, alle de navne og så optagelserne oveni. Jeg var helt rundforvirret.

Så ikke billeder

- Da du så sad der og havde valgt fem breve ud, blev du så ikke bange for, om du havde valgt forkert? Om den rigtige lå blandt de 135, der var blevet valgt fra?

- Den følelse får man helt sikkert. Men der er man nødt til at gå med sin mavefornemmelse, og det var også derfor, jeg lod mine venner og søster læse det hele igennem. Der er jo meget, man kan se i et brev, men ikke alt, siger Gustav og tilføjer:

- Men faktisk gjorde vi det, at vi læste brevene igennem først uden at se på billederne og sorterede dem udelukkende ud fra indholdet i brevet, før vi så på billederne.

- Var det ikke en smule grænseoverskridende?

- Det var nok ikke en teknik, jeg var gået med for tre år siden. Men det, jeg har gjort tidligere i livet, har jo ikke virket, og jeg er nok gået meget efter udseendet, når jeg for eksempel har været i byen. Så jeg ville prøve noget helt nyt.

Følg Gustav og de andre landmænd i deres jagt på kærligheden i 'Landmand søger kærlighed' på TV 2 og TV 2 Play tirsdag.