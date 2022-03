Slår pjalterne sammen

DR og TV 2 har valgt at afholde en fælles støttekoncert til fordel for Ukraine

De to konkurrerende tv-stationer DR og TV 2 går sammen om en støttekoncert til fordel for de ofre, der lider under krigen mellem Rusland og Ukraine.

Det oplyser begge kanaler i en pressemeddelelse.

Koncerten, der afholdes på Rådhuspladsen i København 12. marts, vises således på begge kanaler klokken 19.30. Derudover vil der være storskærme i både Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

DR-vært Johannes Langkilde og TV 2-vært Natasja Crone kommer til at stå i spidsen for begivenheden, og ifølge pressemeddelelsen vil 'en perlerække af Danmarks bedste musikere' være at finde på scenen.

'Ukrainerne står i en forfærdelig situation, hvor de akut har brug for hjælp. Herhjemme er mange dybt berørt af situationen, og vi ser, hvordan danskere rundt i hele landet igangsætter initiativer, som alle har til formål at hjælpe. Jeg er glad for, at vi i samarbejde med TV 2, nødhjælpsorganisationerne og danskerne nu kan bidrage til at gøre en forskel for dem, der har brug for hjælp,' siger Nikolaj Vitting Hermann, chef for tværgående indhold i DR, i pressemeddelelsen.

Han bakkes op af kanalchef for TV 2 Dorthe Thirstrup:

'Det er i alvorlige situationer som denne, at det er virkelig vigtigt at stå sammen for frihed og fællesskab. Sammen med DR vil vi gerne give danskerne muligheden for at gøre en forskel. Fx ved at samles om ønsket om fred, eller ved helt konkret at bakke økonomisk op om nødhjælpsorganisationernes akutte arbejde', siger hun.

Støttekoncerten betyder, at det planlagte indsamlingsshow 'Hjertegalla', der skulle have været sendt på TV 2 Charlie samme aften til fordel for Hjerteforeningen, er udskudt på ubestemt tid.