Slår vild rekord: Største nogensinde

246.684 solgte billetter gør 'Ternet Ninja 2' til den største danske premierefilm nogensinde.

Antallet af solgte billetter er inklusiv billetter til snigpremieren, og rekorden har den snuppet fra 1'eren.

Det oplyser Nordisk Film i en pressemeddelelse.

Alene lørdag solgte 'Ternet Ninja 2' 68.000 billetter, hvilket er det højeste antal til en dansk film på én dag nogensinde.

'Ternet Ninja 2' er populær i biograferne, hvor den nu har haft den største premiereweekend nogensinde. Foto: Nordisk Film/PR

Urealistisk rekord

Den tidligere rekord blev sat af forgængeren, som solgte 222.000 billetter i 2018. Men der var ingen hos Nordisk Film, der havde regnet med, at 2'eren kunne slå rekorden, lyder det i pressemeddelelsen.

'Selv de mest optimistiske prognoser fra Nordisk Film havde ikke forudset, at TERNET NINJA 2 ville slå forgængerens rekordåbning. Det blev betragtet som urealistisk fordi den første film havde fordel af, at premiereweekenden lå i juleferien. Derfor er det også svært at få armene ned hos både Nordisk Film og hele holdet bag filmen,' lyder det i pressemeddelelsen.

Tusindvis af hilsner

Også manden bag filmen, Anders Matthesen, er begejstret over udgivelsen.

- Det er overvældende så godt publikum tager imod TERNET NINJA 2. Og det er jo det det hele handler om... At skabe glæde og begejstring. Det er helt vildt så positive folk er. Jeg får tusindvis af hilsner, og jeg læser hver eneste kommentar jeg modtager.

- Jeg er meget taknemmelig. Og også lettet. Det var jo noget af et sats at planlægge en premiere midt i en corona-krise med lukkede biografer og forbud. Men vi håbede det ville blive muligt at komme i biografen efter sommerferien og at filmen netop kunne være med til at sprede glæde i en tid, der har været meget barsk for mange, udtaler han i pressemeddelelsen.

