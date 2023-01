Slagtede 'Pyrus': Nu bliver hun belønnet

Der var massiv kritik til TV 2, da kanalen i sidste øjeblik valgte at skrotte julekalenderen 'Alletiders julemand', som ellers var planlagt til at rulle over skærmen i december sidste år.

Men selvom kritikken haglede fra diverse politikere såvel som flere af skuespillerne bag, så bliver chefen bag den omdiskuterede beslutning nu belønnet med en fast chefstilling.

Mette Nelund, der siden august 2022 har været konstitueret fiktionschef hos TV 2, fortsætter nemlig i rollen og er kanalens nye permanente fiktionschef.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelse, hvori det fremgår at '46-årige Mette Nelund sammen med fiktionsafdelingen skal bygge videre på TV 2 Fiktions succes og den markante udvikling, afdelingen har været igennem i de seneste år - fra få til mange serier årligt med høje seertal og stor gennemslagskraft.'

Det antændte en debat af en anden verden, da TV 2 i december sidste år valgte at skrotte 'Pyrus'-julekalenderen 'Alletiders julemand.' Foto: Nordisk Film

Baggrunden for TV 2's beslutning om at droppe 'Alletiders julemand' var, at der i julekalenderen var scener, der 'indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn', som det dengang lød fra Mette Nelund i et mailsvar til Ekstra Bladet.

I den udsendte pressemeddelse, hvor Mette Negaard udråbes som ny fiktionschef, udtaler Mette Negaard, at TV 2 skal 'fortsætte med at skabe endnu mere dansk fiktion til os alle sammen med udgangspunkt i de historier, der udspringer af vores samfund, kultur og historie.'

Pyrus-skaber Martin Miehe-Renard undrer sig over TV 2's beslutning om at tage 'Alletiders julemand' af sendeplanen og TV 2 Play