Slagter ikonisk scene

Julen står for døren, og det samme gør 'Love Actually', men det er ikke alt, seriens ene hovedperson husker tilbage på med glæde

Det er første søndag i advent, og julens snarlige komme er for mange lig med, at filmen 'Love Actually' skal sættes på tv'et.

I 2023 har filmen 20 års jubilæum og i den forbindelse, er der en stor reunion special på vej, som man også så det med 'Venner'. Premieren er 29. november, og her går castet tæt på den ikoniske julefilm og indholdet i den.

I et smugkig fra dokumentaren, der blev offentliggjort lørdag, fortæller Hugh Grant, at en af filmens episke scener var et mareridt at komme igennem.

Der er naturligvis tale om Grants dansescene.

- Jeg så det i manuskriptet, og jeg tænkte: 'Tja, det kommer jeg til at hade'.

- Jeg var slet ikke glad for at lave den dans, eller i det hele taget at øve den.

Hugh Grant til premieren på 'Love Actually' i Tyskland i 2003. Foto: Ritzau Scanpix

Det kan instruktøren Richard Curtis, der ligeledes medvirker, bevidne.

- Han blev ved at sige nej. Jeg tror, han håbede på, at jeg ville blive syg eller sådan noget, så vi kunne sige: 'Det var en skam, vi bliver nødt til at droppe danse-scenen'.

Han husker, hvordan Hugh Grant var gnaven, da scenen omsider skulle i kassen, men kalder den 'en kontraktlig forpligtelse'. Grant derimod kalder scenen 'en kontraktlig guillotine'.

- Jeg er ude af rytme i øvrigt. Især i begyndelsen, når jeg ryster min røv, siger Hugh Grant og fortsætter:

- Selv i dag er der mange mennesker - og jeg er enig med dem - der mener, at det er den mest ulidelige scene, der nogensinde er lavet. Men nogle mennesker kan lide den.