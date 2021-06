Slagtet af anmeldere: - Hold da op

De første anmeldelser af Rasmus Heides 'Centervagt' har ikke ligefrem været fyldt med rosende ord.

Politiken kalder filmen 'Århundredets hidtil dårligste danske film' og kvitterer med en enkelt stjerne.

Ekstra Bladet kalder filmen 'Værste danske film nogensinde' og giver simpelthen nul stjerner ud af seks.

Med sådan en start kunne man måske tro, at instruktøren Rasmus Heide ville være en smule bekymret for sin film, der har premiere i de danske biografer torsdag.

Men det er han bestemt ikke.

Det fortæller han til Ekstra Bladet ved premieren på 'Centervagt' i Imperial.

- Hold da op. Det kan være, vi har ramt noget denne her gang. Det plejer at være sådan, jo hårdere de er ved den, jo bedre går den i biografen, siger han med et grin.

Hovedrollerne i filmen var mødt op til premieren. Foto: Tariq Mikkel Khan

Går alligevel godt

Instruktøren, der står bag 'Alle for en'-filmene fortæller, at det ikke er første gang, anmelderne har sablet hans film, hvor det så er gået helt forrygende i biograferne alligevel.

- Det skete også sidst, hvor den blev årets mest sete film, så det lyder ikke helt dumt (med de anmeldelser red.).

Så det er ikke en film til anmelderne?

- Nej, det er der vidst ingen tvivl om. De må meget gerne være med, og den er også til dem, men det kræver, at man også har lidt humor, fortæller han og stikker dermed lidt tilbage til de danske anmeldere.

Filmen har Rune Klan og Josephine Park i hovedrollerne som centervagter, der skal forsøge at beholde deres job, fordi der simpelthen er for lidt kriminalitet i centeret.

Ud over publikum-succesen med 'Alle for en', har Rasmus Heide også instrueret og skrevet 'Blå mænd', 'Tomgang' og 'Julefrokosten'.