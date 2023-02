Slagtet af bookmakerne: - Det går jeg ikke så meget op i

Bookmakerne har afsagt deres dom over 'X Factor'-feltet allerede inden, deltagerne har været på scenen

Bookmakerne har afsagt deres dom over 'X Factor'-feltet, allerede inden deltagerne har været på scenen

Der er vindere og tabere i en konkurrence som 'X Factor', og det vil Danske spil gerne tjene en skilling på.

De har sat odds på dette års deltagere, der fredag aften indtager 'X Factor'-scenen for første gang, og der er selvsagt nogle, bookmakeren har mere tiltro til end andre.

Særligt deltagerne i de voksnes kategori er overrepræsenteret i forhold til, hvem Danske Spil forventer ryger ud på røv og albuer.

Men det slår ikke 29-årige Henrik Hedelund Nielsen ud.

- Der er nogle, der prøver at forudsige fremtiden, men det er der ingen, der kan. Og jeg går ikke så meget op i, hvad de prøver at finde ud af. Det må vi tage, som det kommer, siger Henrik, der giver pengene 18 gange igen for en sejr.

Rosita Bramsen giver pengene 20 gange igen. Men hun gider heller ikke bekymre sig om bookmakere.

- Det har jeg ikke tænkt på. Jeg tror bare, jeg tager det som en oplevelse hver uge og føler mig heldig, hver gang jeg går videre. Og hvis jeg ikke går videre, er der jo ikke så meget, jeg kan gøre. Det er ude af mine hænder.

Glade favoritter

Anderledes muntert lyder det, da Ekstra Bladet spørger de to bookmaker-favoritter, hvordan de har det med netop dén position. De giver begge pengene fire gange igen.

- What?! Det sætter pres på. Holy shit. Men spændende, det er jeg da glad for. Det giver lige et confidence boost, når man skal ind på scenen og gøre sit bedste. Så håber jeg, jeg lever op til de odds, siger en storsmilende Nambahlou Christensen på 23.

Samme vantro er at finde hos den ligeledes 23-årige Kristoffer Lundholm.

- Mener du det? Okay, shit. Jeg får da lidt ekstra svedige håndflader, siger han og fortsætter:

- Ej, men sådan noget gider jeg ikke tænke på. Det eneste, jeg kan styre, er, at jeg gør mit bedste og sørger for at forberede mig ordentligt.

Hvem der ender med at forlade konkurrencen, finder vi ud af, når første liveshow sende på TV 2 fredag kl 20.00.