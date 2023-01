Slaver i 'Paradise': - De tager røven på dem

- Produktionsselskabet tager jo røven på dem, når de også vil have deltagerne til at reklamere og markedsføre uden løn. Det er så grimt.

Sådan lyder ordene fra Monique Von Appen, der tilbage i 2015 vandt realityprogrammet 'Paradise Hotel'. Hun har fulgt med i Ekstra Bladets seneste afsløringer om deltagerkontrakten fra 'Paradise' (tidligere Paradise Hotel').

Den lækkede kontrakt har blandt andet afsløret, hvordan deltagerne bliver truet med kæmpe bøder, holdes i et jerngreb uden løn samt en lang række andre ting, der indskrænker såvel deres ytrings- som handlefrihed. Alt sammen af mediekoncernen Viaplay og produktionsselskabet Mastiff.

'Paradise'-kontrakt lækket: - Det er slavelignende forhold

Ifølge Monique Von Appen har mediekoncernen og produktionsselskabet strammet grebet, for tilbage i 2015 var forholdene langtfra dem, som ses i dag. Og det synes den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder ikke er i orden.

- Jeg synes simpelthen, at det er så grimt, for der sidder et produktionsselskab, der tjener kassen på deltagerne. Det er ikke fair. De burde få løn for at være med, siger Monique Von Appen til Ekstra Bladet.

Bagsiden af medaljen

I dag er det otte år siden, at Monique Von Appen deltog i 'Paradise Hotel', som kan beskrives som et af de mest populære realityprogrammer gennem tiderne i Danmark.

Godt nok vandt Monique Von Appen programmet, men tiden efter Mexico - hvor programmet finder sted - var altså ikke helt let.

- Alle folk tror, at du er allemandseje, bare fordi du har været i tv. Og det er, som om det giver folk lov til at svine en til og have en masse holdninger til dig, uden at vide hvem du egentlig er.

- Når man så kommer hjem, går man fra at være et helt almindeligt menneske, som folk ikke kender, til at alle bare ved, hvem du er. Her føler jeg ikke, at Mastiff klæder os nok på. Man bliver overladt til sig selv.

- Nu er det jo en del år siden, at du skrev under på din kontrakt. Ville du skrive under i dag?

- På det tidspunkt skrev jeg bare under, fordi jeg ville have en fed oplevelse. Jeg tror ikke, jeg forstod, hvad der stod i kontrakten. Men når jeg ser tilbage i dag, skulle jeg have løn for at være med. Det er helt sikkert, lyder de afsluttende ord fra Monique Von Appen.