Slaver i 'Paradise': Kan piskes til gratis arbejde

En lækket deltagerkontrakt fra realityprogrammet 'Paradise' viser, at de unge deltagere kan blive tvunget til arbejde, som de ikke får en eneste krone for

Ved du noget? Kontakt journalisten direkte her.

Ekstra Bladet kunne lørdag afsløre, hvordan unge mennesker fra det populære realityprogram 'Paradise' (tidligere 'Paradise Hotel') bliver truet med kæmpe bøder, holdes i et jerngreb uden løn samt en lang række andre ting, der indskrænker såvel deres ytrings- som handlefrihed.

'Paradise'-kontrakt lækket: - Det er slavelignende forhold

Alt sammen af mediekoncernen Viaplay samt et af de førende produktionsselskaber i Danmark: Mastiff. De står nemlig begge bag den populære programserie, der er blevet sendt i Danmark siden 2005.

Annonce:

Første juledag kan Ekstra Bladet afsløre, at de unge realitydeltagere kan blive pisket til mere gratis arbejde. For ud over de 50 dage, som de skal stå til rådighed uden løn 24 timer i døgnet syv dage om ugen, kan produktionsselskabet og mediekoncernen også forlange, at de stiller op til stribevis af interviews.

Her er der tale over 20 interviews som minimum - også med fysisk fremmøde -. Derudover skal deltagerne også stille op til flere fotosessions samt arrangementer for andre NENT-selskaber. Alt sammen uden betaling.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kontrakten har fået skarp kritik af eksperter såvel som politikere. Foto: Viaplay Group

Bundet af 'Paradise'

Det fremgår også af kontrakten, at deltagerne året efter udsendelsesperioden ikke må deltage i aktiviteter, der refererer til programmet eller vedkommendes deltagelse uden skriftlig godkendelse fra produktionsselskabet.

Videre skal deltagerne stå til rådighed for markedsføring, arrangementer og andre aktiviteter med tilknytning til programserien. Og hvis produktionsselskabet beslutter det, skal deltagerne også markedsføre for annoncører samt sponsorer. Alt sammen uden betaling.

Annonce:

Kontrakten viser også, at deltagerne med underskriften giver mediekoncernen samt produktionsselskabet en vederlags- og royaltyfri, tidsubegrænset og uigenkaldelig ret til at anvende deltagerens navn og oplysninger i forbindelse med programserien, uanset hvilke hændelser der er tale om.

I forhold til de mange interviews, som mediekoncernen og produktionsselskabet kan forlange fra deltagerne, kan det koste 25.000 kroner i bøde per interview, hvis man ikke stiller op.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Advokat Peter Breum mener, der er tale om en ensidig aftale. Arkivfoto: Stine Tidsvilde.

Kontrakten får skarp kritik

Ekstra Bladet har fremlagt kontrakten for advokat Peter Breum, som er partner og advokat i SIRIUS advokater. Han kommer med skarp kritik af aftalen.

- Det er en meget ensidig aftale. Den giver kun rettigheder til produktionsselskabet og ingen rettigheder til deltagerne. Ikke andet end at kunne vinde en præmie, siger Peter Breum til Ekstra Bladet og fortsætter:

- En lille overtrædelse vil blive sanktioneret meget hårdt. Det, at man ikke stiller op til et telefoninterview, kan koste 25.000 kroner i bøde. Jeg tror ikke, at det vil holde i retten.

Annonce:

- At en deltager skal betale 25.000 kroner til produktionsselskabet, hvis vedkommende mangler at give et interview til Ekstra Bladet eller SE og HØR. Det tror jeg ikke, man får medhold i. Det ville blive tilsidesat som en urimelig aftale.

Søren Søndergaard, kulturordfører i Enhedslisten, kritiserer også kontraken. Han kalder det 'slavelignende forhold':

- Det er en bondefanger-kontrakt med grov udnyttelse af folk, som ønsker at blive kendt eller komme ud af ensomhed. Det er fuldstændig klart, siger Søren Søndergaard til Ekstra Bladet.