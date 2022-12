Slaver i 'Paradise': Kan skrotte vinderpræmie

Ved du noget? Kontakt journalisten direkte her.

Lørdag kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan unge mennesker fra det populære realityprogram 'Paradise' (tidligere 'Paradise Hotel') bliver truet med kæmpe bøder, holdes i et jerngreb uden løn samt en lang række andre ting, der indskrænker såvel deres ytrings- som handlefrihed.

'Paradise'-kontrakt lækket: - Det er slavelignende forhold

Søndag kunne Ekstra Bladet afdække, at deltagerne kan blive pisket til arbejde, som de ikke får en eneste krone for.

Alt sammen af mediekoncernen Viaplay samt et af de førende produktionsselskaber i Danmark: Mastiff. De står nemlig begge bag den populære programserie, der er blevet sendt i Danmark siden 2005.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at Viaplay og Mastiff kan vælge at skrotte den store vinderpræmie på 500.000 kroner, som de unge deltagere kæmper om.

Kontrakten har fået skarp kritik af eksperter såvel som politikere. Foto: Viaplay Group

Lang rejse uden penge

For det fremgår af kontrakten, at hvis mediekoncernen og produktionsselskabet vælger ikke at sende den populære programserie, vil vinderpræmien på en halv million kroner ikke komme til udbetaling.

Deltagerne kan altså risikere at bruge op til 50 dage, hvor de skal stå til rådighed uden løn 24 timer i døgnet syv dage om ugen, uden at få en rød reje for det.

For Ekstra Bladet kunne lørdag afsløre, at deltagerne ikke får en eneste krone for at deltage i det populære program. Ligeledes bliver de heller ikke betalt for tabt fortjeneste.

Selv hvis man vinder og får udbetalt præmien, er det ikke hele beløbet, man får fingrene i.

Præmien er nemlig en skattepligtig indkomst, og deltagerne er selv ansvarlige for at indberette det vundne beløb til SKAT. Hverken Viaplay eller Mastiff har noget med skatteforpligtelsen at gøre.

- Hvis det var noget, der blev sendt på en public service-kanal, ville jeg kræve, at det blev stoppet, siger Søren Søndergaard (EL). Foto: Jens Dresling

Revser kontrakten

Vi har fremlagt kontrakten for flere eksperter, advokater samt politikere, der alle kommer med skarp kritik af kontrakten.

Søren Søndergaard, kulturordfører i Enhedslisten, kalder det 'slavelignende forhold':

- Det er en bondefanger-kontrakt med grov udnyttelse af folk, som ønsker at blive kendt eller komme ud af ensomhed. Det er fuldstændig klart, siger Søren Søndergaard til Ekstra Bladet.

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, ungeordfører for Alternativet, retter også kritik mod aftalen.

- Når man bygger programmer op, som særligt henvender sig til unge, er det vigtigt også at vise den måde, man bygger programmet op på. Det her er virkelig et tegn på en ugennemsigtig kontrakt, hvor man nærmest får at vide, hvad man skal sige, og hvad man ikke må sige. Det bryder med nogle helt fundamentale principper om ytringsfrihed, siger hun.

Bent Greve, der er professor og forsker i arbejdsmarked, samfundsforhold og ungdom ved Roskilde Universitet, mener, at der er tale om forsøg på gratis arbejdskraft. Han ser det ikke som en kontrakt, der er i overensstemmelse med det danske arbejdsmarked.

Og advokat Peter Breum, partner og advokat i SIRIUS advokater, mener, at deltagerne mister deres rettigheder.

- Det er en meget ensidig aftale. Den giver kun rettigheder til produktionsselskabet og ingen rettigheder til deltagerne. Ikke andet end at kunne vinde en præmie, siger han.

Altså en præmie, som de ikke er garanteret.

