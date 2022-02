Sled 50 par bryster op

Det krævede både tid og enorme mængder silikone at få Lily James til at ligne Pamela Anderson

'Baywatch'-ikonet Pamela Anderson er om nogen kendt for sine yderst iøjnefaldende kvindelige former, og derfor har det også krævet en del forberedelse for at få skuespiller Lily James til at ligne hende i den netop udkomne Disney +-serie 'Pam & Tommy'.

Det fortæller den ledende makeup-artist på serien, Jason Collins, til Daily Mail.

Intet mindre end fire timer i makeup-afdelingen skulle der til, for at det kunne lykkes at gøre den 32-årige brite til Pamela Andersons dobbeltgænger. Og der blev heller ikke sparet på ressourcerne for at fuldende kostumet.

- De (brysterne, red.) er lavet af gele og silikone, der bevæger sig ligesom rigtig hud og absorberer lys på samme måde. Vi brugte et nyt par for hver dag, vi optog, så det vil sige, at vi brugte 50 par i alt, fortæller Collins.

Bryst-proteserne kunne ikke bruges mere end én gang, fordi de simpelthen blev slidt, når hun og Sebastian Stan, der spiller Tommy Lee i serien, lavede kropsnære scener.

Sebastian Stan og Lily James i sort-hvid klædt ud/af som verdensstjernerne. Foto: Disney+/Getty Images

Lily James har selv fortalt om sin forvandling til Pamela Anderson, at hun var en smule nervøs over at skulle træde ind i rollen.

- Det var underligt. Jeg mistede mig selv en smule, for jeg kunne ikke genkende mig selv længere. Men så tog jeg badedragten på og lavede nogle armbøjninger i mit omklædningsrum for lige at få blodet til at løbe lidt hurtigere, har hun tidligere sagt i 'The Late Late Show'.

'Pam & Tommy', der havde premiere på streamingtjenesten Disney+ 2. februar, kredser om Pamela Anderson og Tommy Lees ægteskab og skandalen om den sexvideo af de to, der blev delt mod deres vilje.

Ekstra Bladets anmelder kaldte seriens første tre afsnit for et 'uskønt miskmask mellem slatten husmorporno og plat lagkagekomik på linje med ’Home Alone’'. Læs hele anmeldelsen her.

Se traileren til serien herunder: