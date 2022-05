Slet ikke til at kende

Den britiske skuespiller Christian Bale er kendt for sine vilde vægttab og transformationer i forbindelse med filmroller, og nu har den 48-årige stjerne gjort det igen.

Den netop offentliggjorte trailer for Marvel-filmen 'Thor: Love and Thunder', der får premiere til sommer, viser første glimt af skurken Gorr, der spilles af Christian Bale, og her er han igen ikke til at kende.

På det sociale medie Twitter har stjernens nye look da også vakt begejstring blandt fans af Marvel-universet.

'Christian Bale som Gorr kommer til at slå ham ihjel, han ser fucking fantastisk ud', skriver en fan.

'Christian Bale som Gorr ser faktisk virkelig intimiderende ud. Han kommer til at give os en af de bedste Marvel Cinematic Universe skurke-optrædener', skriver yderligere en fan.

Også filmens instruktør, Taika Waititi, er begejstret over Bale.

'Min ydmyge mening er, at Christian Bale nok giver os den bedste Marvel-skurk, vi nogensinde har haft', har han tidligere udtalt til nyhedsbureauet AP.

Tabte sig 28,5 kilo

Tidligere har Christian Bale taget ekstreme metoder i brug for at ændre udseende til en rolle.

Da han i 2004 skulle spille rollen som Trevor Reznik i filmen 'The Machinist', tabte han sig forinden 28,5 kilo. Til magasinet Men's Journal har han fortalt om den noget kontroversielle metode.

- Jeg fandt på den absolut geniale metode, hvor jeg bare røg cigaretter og drak whisky for at tabe mig. Men da jeg prøvede det igen i mine 40'ere, virkede det ikke helt så godt længere. Jeg vågnede op med hjertebanken og havde det overhovedet ikke godt, sagde han i interviewet.

Christian Bale var villig til at lade vægten falde til omkring 45 kilo for rollen, men det nægtede producerne. De satte grænsen ved 54 kilo, fordi det ellers ville være farligt.

Flere skuespillere er villige til at gå til ekstremer for deres roller, når det angår deres udseende. Det gælder alt fra tatoveringer, til vægttab og at få trukket tænder ud.