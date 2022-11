Slette-farcen fortsætter: Fjerner yderligere to realitysæsoner

Det tog sin tid og krævede åbenbart lange, svære overvejelser at følge konsekvent op på den linje, man selv havde lagt.

Men nu er det sket.

Viaplay Group har nemlig i al ubemærkethed atter gjort hovedrent i streamingtjenestens realityflade, og man har nu støvsuget to realitysæsoner yderligere væk.

Det sker efter at Ekstra Bladet for en måned siden gjorde Viaplay opmærksom på, at de fortsat havde indholdet med voldsdømte realitydeltagere liggende på deres platform.

Det drejer sig om en sæson af 'Paradise Hotel' og en sæson af et andet tidligere realityshow, der ikke længere produceres og aldrig rigtig opnåede succes, men som altså i begge tilfælde nu er slettet.

Det fjernede indhold skyldes - ligesom i adskillige andre slette-tilfælde i løbet af det seneste halve års tid - at der i de berørte sæsoner har medvirket deltagere, der senere ude i det virkelige liv er idømt en fængselsstraf for vold.

Kun tre tilbage

Synderegisteret hos en hel del realitydeltagere i Viaplay-regi har dog vist sig at være langt, så hvis man i dag går ind på Viaplay for at se en god omgang 'Paradise Hotel' og ønsker at svælge i tidligere sæsoner, risikerer man at blive slemt skuffet.

Der er således nu blot tre sæsoner af realityprogrammets gamle klassiske format tilbage hos streamingtjenesten - sæson 12, 13 og 18 - efter at Viaplay Group atter har haft fingeren på sletteknappen.

Realitydeltageren Teitur Skoubos flirt med det danske retssystem var det, der startede hele slette-sagen, efter at man både hos Viaplay og Discovery besluttede, at hans fængselsdom ikke var forenelig med, at indhold med ham lå tilgængeligt på deres platforme. Foto: Janus Nielsen/Viaplay Group

Det begyndte med Teitur

Det tog dog en rum tid for Viaplay Group at nå frem til dén beslutning - faktisk en hel måned.

Oprindeligt indledte man ellers slette-føljetonen ved med hård hånd og konsekvens at fjerne diverse indhold af egen drift og i kvikt tempo. Da realitydeltageren Teitur Skoubo i maj blev idømt to et halvt års fængsel for voldtægt, startede det nemlig en kædereaktion.

Her valgte man hos Viaplay at fjerne sæson 15 af 'Paradise Hotel' fra 2019, som Teitur vandt. Da Teitur i oktober i landsretten blev frikendt for voldtægt, men 'blot' idømt tre måneders ubetinget fængsel for vold, valgte man hos Viaplay at lade den slettede sæson forblive fjernet.

Vold var alene nok til at blive persona non grata i arkivmateriale, måtte man forstå.

Men så var fanden løs i Laksegade, for nu havde man jo indledt en mission, man var nødt til at følge til dørs.

Senere erfarede man således, at en række andre tidligere realitydeltagere i 'Paradise Hotel' også havde fået voldsdomme og var idømt fængsel eller endda i et enkelt tilfælde en voldtægtsdom, og derfor så man ikke nogen anden udvej end at være tro mod eget mantra.

Man slettede derfor de sæsoner, der havde haft de pågældende deltagere med, så udbuddet efterhånden lignede en hullet ost.

Burde være fjernet

Men det skulle blive værre endnu, for der var mange flere tilfælde, skulle det vise sig. Endnu en hel sæson blev således siden fjernet, fordi Ekstra Bladet gjorde opmærksom på en voldsdømt deltager i en Paradise-sæson:

'Med hensyn til den konkrete sæson ’Paradise Hotel’, hvor deltageren medvirker, burde sæsonen være fjernet fra Viaplay, hvilket hermed bliver gjort nu', udtalte programdirektør Kenneth Kristensen til Ekstra Bladet dengang i en venlig tone.

Sådan ser startcastet i den igangværende udgave af 'Ex on the Beach' ud. Her er der forhåbentlig ikke deltagere med, der senere får en fængselsdom, for så risikerer sæsonen at blive gjort utilgængelig. Foto: Krestine Havemann

Havde fået nok

Pludselig virkede det dog til, at man havde fået nok.

For da Ekstra Bladet efterfølgende for en måneds tid henvendte sig med yderligere to eksempler - de nu netop slettede - skete der i første omgang intet, ligesom tonen pludselig blev en anden:

'Vi takker for interessen for vores formater. Vi redigerer vores platform og programmer ud fra en overbevisning om, hvad der er mest hensigtsmæssigt for seerne og os som virksomhed. Resultatet af de overvejelser kan man til enhver tid følge på Viaplay', lød det fra programdirektør hos Viaplay Group, Kenneth Kristensen.

Men nu har man altså rettet ind.

Ekstra Bladet har kontaktet Viaplay for at få uddybet årsag og bevæggrunde, men fra Viaplays side henviser man dog blot til tidligere udtalelser om emnet.