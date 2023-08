Slipper for bryllupsnat: Her er deltagerne

En kranfører, en optiker og en lærer er klar til at blive gift med en vildt fremmed, den første gang de mødes. Og det endda for rullende kameraer

Der er masser af ændringer, når DR fra næste uge blænder op for niende sæson af kærlighedseksperimentet 'Gift ved første blik'.

Succesraten de foregående sæsoner har ikke været imponerende, så i forbindelse med dette års udgave af det populære program er der lavet en del ting om.

Blandt andet bliver de ti kærlighedshungrende deltagere forskånet for bryllupsnatten, og så har DR sat et helt nyt hold af eksperter, der skal se, om de har mere held i sprøjten med at smede helt fremmede mennesker sammen i et varig ægteskab.

De ti modige deltagere, der medvirker i 2023-udgaven af 'Gift ved første blik', er:

Jeanette Lagoni er 30 år og kommer fra Køge. Hun er selvstændig og ejer sin egen tøjbutik.

Sara Hove Klok er lærer. Hun er 32 år og kommer fra Vejle.

45-årige Pernille Bach Mikkelsen bor på Østerbro i København. Hun har tidligere været selvstændig, men er i dag studerende.

Sara Eckhardt Boesen er 29 år og kommer fra Odense. Her arbejder hun som administrerende medarbejder i Energistyrelsen.

Optiker Line Winther Lindtorp kommer fra Svendborg. Hun er 31 år gammel.

30-årige Nicklas kommer fra smilets by, Aarhus. Han arbejder som it-ingeniør.

I hovedstaden bor Rasmus Glasdam. Han er 31 år og arbejder som ingeniør.

39-årige Michael Ewald kommer fra Frederiksberg og er digital direktør i Lakrids by Bülow.

Køkkendesigner Martin Dirch Brodersen er 46 år og bor i Fredensborg.

Mark Worsten er 32 år. Han kommer fra Odense og kan kalde sig kranfører.

Eksperterne

Det er et nyt eksperthold, som har sat parrene sammen. Det består af psykolog Eivind Johansen, der har personlighedstesten NEO-PI-3, som for første gang anvendes i 'Gift ved første blik', som sin ekspertise.

Hvor han matcher personlighedstyperne på baggrund af NEO-PI-3-metoden, afholder psykolog Trine Hjorth Bønnerup alle samtaler med de medvirkende.

Holdet fuldendes af etnolog Sarah Holst Kjær, der har speciale i parforhold. Hun har analyseret og undersøgt, hvordan par klarer sig godt. Blandt andet hvad der styrker - eller forstyrrer - relationen i hverdagen.

Ændringer

Ud over de nye eksperter har DR tidligere oplyst, at de har besluttet at sænke presset på de medvirkende. De skal blandt andet ikke tilbringe bryllupsnatten sammen, som de har gjort de foregående sæsoner.

Undervejs i eksperimentet er der også indlagt pauser, og til sidst i forløbet skal alle de medvirkende på en getaway sammen, hvor de kan sparre med hinanden.

Der er sæsonpremiere på 'Gift ved første blik' torsdag 24. august klokken 20 på DR.

