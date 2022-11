Slipper med skrækken

Hovedrolleindehaver Steven Van Zandt har sendt en dybtfølt tak til Netflix, efter det er kommet frem, at streaminggiganten alligevel har valgt at redde hans hitserie 'Lilyhammer' fra platformen.

'Lilyhammer' var den allerførste originale Netflix-serie, hvorfor den for mange er forbundet med nostalgi. I serien følger man den tidligere mafioso Frank 'The Fixer' Tagliano, der spilles af Steven Van Zandt, som efter at have vidnet mod sine gamle venner, vælger at gå under jorden i norske Lillehammer, fordi han husker stedet fra vinter-OL.

Her tages der tykt pis på den amerikanske mafia-fyrs møde med det skandinaviske samfund, og serien scorer da også stabile 7,9 ud af 10 i vurdering på filmsitet imdb.

Derfor kom det også som et chok, da det i oktober blev meldt ud, at serien ville blive fjernet grundet licensproblemer.

Annonce:

For selvom serien er brandet som verdens første Netflix-serie, så er det faktisk norske TV NRK, der står bag. Efter en umanerlig succesfuld første sæson på norsk tv, valgte Netflix at købe rettighederne til serien.

Beslutningen om at fjerne serien vakte harme hos Van Zandt, der på Twitter skrev:

'Det ser ud til, at 'Lilyhammer' fjernes fra Netflix, hvor det var den allerførste serie, den 20. november', skrev han og opfordrede alle til at skynde sig at få set serien.

Der er grund til smil for skuespilleren. Foto: Ritzau Scanpix

Takker løs

Men nu kan selvsamme Van Zandt informere om, at hans serie er blevet reddet.

'Jeg er tilbage, og det sker lige i tide til, at jeg kan fortælle, at 'Lilyhammer' er tilbage', skriver han og takker blandt andre Netflix.

'Tak Ted Sarandos (adm. direktør i Netflix, red.) og Netflix for at lade os bevare vores særlige æresplads som jeres første serie. Og tak til alle fans. Jeg er sikker på, at jeres mange beskeder hjalp gevaldigt på beslutningen'.

Tidligere på året blev serien hyldet af Netflix, da den havde 10 års jubilæum.

Annonce:

Steven Van Zandt er, udover sit virke som skuespiller, der også tæller en rolle i 'Sopranos', kendt som guitarist i Bruce Springsteen and the E Street Band.