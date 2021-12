Sløj under tv-optagelser: Derfor var hun væk

Der var skruet op for julehyggen, da DR 1. juledag viste juniorudgaven af 'Den store julebagedyst', men for 14-årige Liva Hansen var tv-optagelserne knapt så hyggelige.

Pludselig manglede den unge bager i teltet, da den hemmelige udfordring skulle bedømmes af dommerduoen Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo.

Værten på julebagedysten, Timm Vladimir, fortalte, at Liva var blevet dårlig og var ude at trække lidt luft. Præcis, hvad der var sket, fik man ikke at vide i programmet.

Liva Hansens far, Morten Hansen, har været med i voksenudgaven af 'Den store bagedyst'. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Til Ekstra Bladet fortæller Liva Hansen nu, hvorfor hun fik det skidt under optagelserne.

- Man er under pres, og der hænger 100 lamper i loftet, så der er ekstremt varmt. Jeg havde glemt at få nok at drikke, og i det 28 grader varme telt var det en skidt kombination, siger Liva Hansen og fortæller, at hun pludselig kunne mærke, at hun blev svimmel og blev dårlig.

- Jeg troede, at jeg skulle besvime, og da de sagde 'træd væk fra jeres kage' efter den hemmelig udfordring, var jeg så bange for at falde, at jeg satte mig ned, fortæller hun.

Med det samme var der produktionsfolk omkring hende, der sørgede for noget at drikke og fik Liva Hansen ud af det varme telt.

- Der var gode mennesker omkring mig, og jeg var i gode hænder, men det var virkelig ubehageligt. Jeg har ikke prøvet at besvime før, så det var lidt skræmmende, siger hun.

Liva og hendes julebage-makker Abbitha. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Produktionen besluttede, at Liva ikke skulle tilbage i teltet, da kransekage-juletræerne, som var den hemmelige udfordring, skulle bedømmes.

- Der er ikke ryglæn på de høje stole, man sidder på, så de var bange for, at jeg ville falde ned. Men jeg var heldigvis frisk til at fortsætte dagen efter til mesterværket, siger Liva Hansen, der går i 8. klasse.

- Jeg var meget opmærksom på at få drukket nok, og det gik heldigvis fint, siger hun.

Desværre blev det ikke til en sejr i konkurrencen, hvor Liva Hansen var makker med Abbitha. Det var Malou og Andreas, der løb med trofæet.