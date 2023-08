Slut efter 10 år: - Det er vemodigt

Gert Martin Hald er fortid i 'Gift ved første blik' efter at have været en fast del af programmet i mange år

Efter 10 år og otte sæsoner er det slut.

Psykolog Gert Martin Hald er færdig med at dele gode råde ud i datingprogrammet 'Gift ved første blik' på DR.

Fredag oplyste DR, at den nye sæson, der får premiere 24. august, bliver med tre nye eksperter.

Det betyder også et farvel til Gert Martin Hald, der har været en del af programmet siden premieren i 2014.

Det er sørgmodigt, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er rigtig nok, at jeg ikke er en del af 'Gift ved første blik' i den kommende sæson. Jeg har det sådan set godt med det, men det er da klart, at det også er vemodigt efter så mange år, siger han til Ekstra Bladet.

Brug for familietid

Psykologen fortæller, at der er flere årsager til, at man ikke kommer til at se ham på skærmen i den nye sæson.

- Jeg er for nylig blevet professor på KU, og i den forbindelse har jeg haft et forskningsophold i Australien, så rent logistisk kunne det ikke gå op for mig i denne sæson, siger han og fortsætter:

- Samtidig har jeg haft brug for noget mere familietid, så derfor har det passet mig godt, at posen er blevet rystet lidt, og jeg synes, det giver god mening, at man så prøver med et helt nyt hold, siger han videre.

Krævende og sjovt

Gert Martin Hald lægger dog heller ikke skjul på, at han har været meget glad for at lave 'Gift ved første blik' de sidste mange år.

- Det er jo vemodigt, at jeg ikke skal lave det mere, fordi det er et fantastisk sjovt program at lave, og det har så meget nerve, så på den måde er det svært at skulle sidde udenfor, siger han og fortsætter:

- Men samtidig er det et krævende program, der tager utroligt meget tid at lave, så det er også meget rart at få noget mere tid på den front.

Psykologen understreger dog, at han ikke er helt færdig med 'Gift ved første blik', selvom han ikke selv kommer til at være på skærmen denne gang.

- Jeg skal da helt sikkert følge med hjemme fra sofaen og heppe på de andre. Og så må jeg melde mig som deltager næste år, hvis eksperterne har succes. Ej, jeg tror, formatet har rigtig godt af at få lidt nyt liv, griner han.

- Kunne du finde på at vende tilbage som ekspert igen?

- Det kommer an på, om jeg kan se mig selv i formatet, og den vej programmet går, men jeg vil bestemt ikke udelukke det.

