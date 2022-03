Slut efter 31 år

Det er snart slut for Maury Povich.

Den amerikanske tv-vært har stået i spidsen for talkshowet 'Maury', siden det fik premiere i 1991 som 'The Maury Povich Show'. Siden har seerne haft mulighed for at følge talkshowet i dagtimerne, men inden længe er de nødt til at finde noget andet at se.

Til september løber det sidste nye afsnit over skærmen. Det bekræfter Maury Povich selv i en udtalelse til People.

'For seks år siden, var jeg klar til at gå på pension, men NBCUniversal-familien bad mig om at fortsætte programmet. Selvom jeg var klar til at tage på plejehjem, så valgte jeg at lave en sidste kontrakt på grund af min loyalitet til NBCUniversal og de mere end 100 ansatte,' siger 83-årige Maury Povich.

NBCUniversal bekræfter også, at den populære serie nærmer sig afslutningen.

'Maury' er kendt for at have gæster med mere eller mindre vanvittige historier. To gange har programmet blandt andet haft besøg af kvinder, der ventede tvillinger med forskellige fædre. Programmet er også kendt for at lave dna-tests for at finde ud af, om mænd er fædre til diverse børn.

Men selv de vildeste gæster og historier, programmet har dækket, er 100 procent ægte, har Maury Povich flere gange slået fast.

- Mit program er ægte, og vi tjekker deltagerne. Det er ligesom en nyhedsredaktion. Vi har syv produktionshold, der undersøger historierne. De besøger deres hjembyer og taler med deres venner og familie. Det her er ægte, sagde han i 2017 til People.

Maury Povich er privat gift med journalisten og tv-vært Connie Chung. De blev gift i 1984. Foto: Evan Agostini/Evan Agostini

Kultfigur

På grund af de mange år på tv er Maury Povich efterhånden blevet kult i USA.

Den 83-årige tv-vært bliver ofte refereret til i forskellige tv-serier, og han har blandt andet spillet sig selv i 'How I Met Your Mother' - ligesom animationsserien 'South Park' har gjort grin med ham.

Flere gange er han også blevet kritiseret for at udstille folk på tv - især folk fra de lavere socialklasser i USA.

Maury Povich er privat gift med journalisten og tv-vært Connie Chung.