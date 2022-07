Slut efter 37 år: Rekordmange så med

Den australske sæbeopera 'Neighbours' er gennem de 37 år, den er blevet vist, blevet fulgt af tv-seere verden over.

Fredag løb det sidste afsnit nogensinde over tv-skærmene, og i Storbritannien førte det ifølge filmmediet Deadline til rekordhøje seertal.

Mediet beretter, at hele tre millioner briter fredag tunede ind for at se finaleafsnittet på Channel 5.

Normalt overstiger seertallet sjældent 2,5 millioner, og ifølge Channel 5 havde afslutningen det højeste seertal, siden de i 2008 først begyndte at sende serien.

Meget rørende

Det glæder man sig over hos Paramount, der ejer Channel 5.

- Jeg har en mistanke om, at der ikke var et øje tørt hos seerne, fordi 'Neighbours' sluttede på så højt et niveau. Vi ville gerne give serien en passende, respektfuld slutning, og jeg håber, at vores aften dedikeret til 'Neighbours' opnåede det, sagde Ben Frow, der er chef for Paramount, til britiske The Guardian lørdag.

- I går aftes (fredag, red.) var i sandhed enden på en æra. Seernes respons natten over har været meget rørende, selv hvis de ønskede, at det ikke behøvede at slutte, tilføjer han.

Finaleafsnittet inkluderede gæsteoptrædener fra nogle af Australiens allerstørste stjerner, blandt andre Margot Robbie og Guy Pearce, der er profilerede navne i Hollywood. Også sangeren Kylie Minogue var med i sidste afsnit.

'Neighbours' havde premiere i 1985 og er den længst kørende australske tv-serie nogensinde. Der er 38 sæsoner og mere end 8900 afsnit i serien.