Slut efter årtier: DR-slot får ny ejer

Det ikonisk Clausholm Slot, som mange danskere kender, hvis de har set 'Den store bagedyst' på DR, skifter efter flere årtier nu ejer.

Det skriver TV 2 Østjylland.

I en pressemeddelelse oplyses det, at kammerherre Kim A. Berner i stedet har overdraget Clausholm Gods til sin søn, Christian A. Berner.

Det markerer enden på en æra, idet Kim A. Berners 43 år lange ejerskab slutter, mens sjette generation af familien i stedet tager over.

- Det er med vemod, men også med stolthed, lyder det i en pressemeddelelse fra far og søn.

I 'Den store bagedyst' ser man ofte slottet i baggrunden. Foto: DR

Historisk slot

De fleste i den brede offentlighed kender nok primært slottet, der blev bygget i 1699, som baggrundsbillede, når 'Den store bagedyst' løber over skærmen på DR1.



Siden 2016 er det populære bageprogram nemlig blevet filmet i et telt udenfor godset, der ligger nær Randers.

Den 31-årige søn har været godsforvalter for Clausholm Gods siden februar 2020, men overtager nu det fulde ejerskab. Han er oprindeligt uddannet ved Copenhagen Business School og har tidligere været en del af ledelsen i Kopenhagen Fur.

Om ejerskiftet får konsekvenser for slottets rolle i 'Den store bagedyst' er endnu uvist. Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar far DR.