Smadrer omsætning: Vanvittig vækstrate

Der har været fart på for gutterne bag Cool Creative Company efter deres medvirken i 'Løvens Hule'.

Her fik de Coolshop-ejer Jacob Risgaard med på holdet for 25 procent af iskaffe-virksomheden til to millioner kroner.

Siden estimatet om at nå en indtjening i 2022 på 20 millioner kroner, er det kun blevet vildere.

Det fortæller CEO Steffen Kastbjerg Clausen til Ekstra Bladet.

- Vi har allerede omsat for en million i januar. Sidste år var det 11.000 kroner. Det er en vækstrate på 10.000 procent, lyder det glad.

Bliver endnu bedre

Steffen Kastbjerg Clausen kan også allerede fortælle, at det nok bliver et lidt bedre resultat end 20 millioner, som de tre mænd lovede løverne i programmet.

- Vi siger godt nok 20 millioner i fjernsynet, men lige nu kigger vi ind i det dobbelte. Hvis alt går, som det skal, kan det ende med at blive det firdobbelte, fortæller han.

Den store succes har dog også betydet, at Steffen og resten af holdet ikke har fået særlig meget søvn det sidste år.

- Der er bare ikke så meget søvn for tiden. Jeg blev far midt i det hele, og jeg må sige, at jeg havde computeren med på fødegangen, griner han.

Selvom det er hårdt for familielivet, er forretningen det hele værd for det succesfulde hold. Foto: Morten Fauerby

Steffen var så træt under fødslen, at han blev lagt i seng ved siden af sin fødende kæreste.

- Hun var meget lidt stolt, og det er da ikke altid, man har lige god samvittighed over at arbejde så meget.

Heldigvis har parret fået sig en dejlig dreng, der ifølge Steffen må betegnes som en 'nem' baby.

- Han sover virkelig godt, så der har gud altså tilsmilet os, lyder det glad.

Den rigtige partner

Steffen Kastbjerg fortæller, at han er meget tilfreds med Jacob Risgaard som samarbejdspartner.

- Vi havde ingen favorit, og vi gik klart med en mavefornemmelse. Jacobs bud var bare helt rigtigt, så derfor var der heller ikke nogen forhandling, lyder det.

Cool Creative Company valgte Christian Arnstedt og Jesper Buch fra i programmet, selvom de to allerede arbejder med iskaffe.

- Vi valgte ikke ud fra erfaring. Vi havde brug for en sparringspartner, og det har vi fået. Meget mere end hvad vi kunnet håbe på. Vi kan altid ringe til dem fra Coolshop, og de er rigtig gode til at hjælpe, lyder det.

Cool Creative Company har netop lavet en ny aftale, der gør, at de kan sælge deres iskaffe til seks forskellige lande.