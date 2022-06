Smadrer rekorden med længder

Netflix har registreret, at der er blevet brugt mere end 286 millioner timer på verdensplan på at se den nye sæson af 'Stranger Things'

Fans af dramaserien 'Stranger Things' har tydeligvis ventet i spænding på, at fjerde sæson skulle få premiere på Netflix, og det kan så sandelig mærkes hos streamingtjenesten.

Ifølge The Hollywood Reporter har Netflix-brugere verden over i weekenden sammenlagt brugt mere end 286 millioner timer på at se den nye sæson, og det slår rekorden med længder.

Hidtil var det anden sæson af 'Bridgerton', der var indehaver af rekorden for mest sete engelsksprogede indhold i premiere-weekenden. Efter premieren tidligere på foråret blev den streamet i 193 millioner timer verden over.

Måler man på de første 28 dage efter premieren, har 'Bridgerton' dog fortsat rekorden for mest sete engelsksprogede indhold. Her brugte Netflix-brugere mere end 656 millioner timer på serien.

Fuldstændig uovertruffen er dog den koreansksprogede hitserie 'Squid Game', som i det første 28 dage efter premieren blev fulgt af Netflix-brugere verden over i 1,65 milliarder timer.

Brug for succes

Netflix kunne da også godt have brug for en succes, som da 'Squid Game' sidste år fik kursen på streamingtjenestens aktier til at eksplodere.

Siden har Netflix nemlig for første gang oplevet en regulær kundeflugt.

I årets første tre måneder mistede tjenesten 200.000 abonnenter. Forventningen havde været, at der ville komme 2,5 millioner til.

Tabet skyldtes delvis, at Netflix i perioden lukkede for sine aktiviteter i Rusland. Det skete efter den russiske invasion af Ukraine.

Streamingfirmaet oplyste dog i den forbindelse, at forventningen til årets andet kvartal så lige så skidt ud. Et yderligere fald på to millioner betalende kunder var forventet.

Siden er kursen på Netflix-aktien styrtdykket, og det har fået Netflix til at fremskynde planen om at introducere en ny type abonnement, hvor kunderne slipper med færre penge, men til gengæld skal se reklamer på tjenesten.

