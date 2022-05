Smadrer rekorden

Succesen vil ingen ende tage for 'Top Gun: Macerick', der for få dage siden havde premiere verden over.

Allerede efter en dag løb billetsalget i USA op i svimlende 51 millioner dollars - det højeste beløb nogensinde for en film med Tom Cruise.

Nu kan The Hollywood Reporter berette, at filmen såmænd også har slået en rekord, når man ser på salget af biografbilletter i åbningsweekenden.

Mandag er det helligdag i USA, den såkaldte Memorial Day, hvor man mindes faldne soldater. Det betyder, at weekenden er ekstra lang, og at der er tid til at gå i biffen, og det ser ud til, at en stor del amerikanere har benyttet sig af det.

'Top Gun: Maverick' har nemlig ifølge mediet allerede solgt billetter for 156 millioner dollars, svarende til mere end en milliard danske kroner, og dermed er det den bedst sælgende film for Memorial Day-weekenden nogensinde.

Den forrige indehaver af rekorden var den tredje i rækken af 'Pirates of the Caribbean'-film, der havde undertitlen 'At World's End' og udkom i 2008. Den solgte billetter for 153 millioner dollars.

Ekstra Bladets anmelder var begejstret over 'Top Gun: Maverick', som han mener er både langt bedre og mere ægte, end man skulle tro. Læs anmeldelsen her.

Den danske jagerpilot Thomas Kristensen guider dig her gennem de vanvittige jagerfly, som medvirker i 'Top Gun'-filmene.