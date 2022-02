Smækker med døren: Det er helt slut

Kim Cattrall vender ikke tilbage til 'Sex and the City'-universet

'Sex and the City'-fans fik noget at juble over i slutningen af 2021, da universet blev genoplivet med serien 'And Just Like That'.

Det var dog ikke alle de originale hovedpersoner, der vendte tilbage. Kim Cattrall, der i serien spillede Samantha, takkede nej til at medvirke - og meget tyder på, at hun aldrig kommer til at blive en del af 'Sex and the City'-universet igen.

I øjeblikket er der ikke planlagt nye sæsoner af 'And Just Like That', men både Sarah Jessica Parker, der spiller Carrie, og seriens skaber, Michael Patrick King, er åbne for flere afsnit. Men døren er smækket helt i for Kim Cattrall.

- Nej (om døren er åben for et comeback, red.). Ligesom der heller ikke var nogen, der tænkte, at hun nogensinde ville medvirke i 'And Just Like That' på grund af, hvad hun har sagt, siger han til Variety og henviser til de mange kommentarer gennem tiden, hvor Kim Cattrall har fortalt, at der har været mange problem med hende og Sarah Jessica Parker.

Det har Sarah Jessica Parker dog gentagne gange afvist - men hun siger nu også til Variety, at hun ikke ville være okay med, at Kim Cattrall vender tilbage i en eventuel anden sæson.

- Det tror jeg ikke, jeg ville, siger hun og fortæller, at det handler om den historik, der er, med alle de ting og holdninger omkring deres forhold, som Kim Cattrall har offentliggjort.

- Jeg har ikke set deltaget i eller læst artiklerne, men folk har fortalt mig om det, siger Sarah Jessica Parker.