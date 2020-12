Smart trick: Sådan narrer de dig

Imens der festes i realityprogrammerne, er der ofte lagt et stort forarbejde for at snyde dig på de sociale medier

Det er med at være snu, når man både lever af sociale medier og nyder at begå sig i realityprogrammer.

For mens man i al hemmelighed er spærret inde i en villa et sted, skal følgerbasen underholdes, og hvis man pludselig forsvinder, kræver det sjældent mange hjerneceller at lure, hvad der er i gære.

Derfor gælder det om at være kreativ og lave aftaler hjemmefra, så følgerne ikke lurer, at der er noget i gære. Tidligere har Teitur Skoubo fortalt, at 'Paradise'-vennen Jonass Jannec passede hans Instagram-profil, da han deltog i 'Singletown', mens Lenny Pihl fik vennen Philip May til at passe de sociale medier, imens han deltog i selvsamme program.

Da Asbjørn 'Tyren' Nielsen og Nicklaes Olsen fra dette års 'Ex on the Beach' gæstede Ekstra Bladet, forklarede de begge, at også de var hoppet med på vognen med at bruge en sociale medier-kyndig til at udgive sig for at være dem, imens optagelserne stod på.

Med vidt forskelligt resultat.

Følgerbasen skal underholdes, så folk ikke lurer, hvad profilens ejer virkelig laver. Foto: Janus Nielsen

For Asbjørn fortæller, at det stak af for hans ven, der så sit snit til at skrive med lidt kønne kvinder i Asbjørns navn.

- Jeg havde sat min roomie til det, og jeg havde sagt, at han kun skulle lægge stories (historier, red.) op, men så finder jeg ud af, at han bare har svaret på alle beskeder, der er sendt, griner Asbjørn i videoen, du kan se over artiklen.

Han fortsætter.

- Det var også beskeder fra piger og sådan noget. Nogle, der skriver 'Du er super lækker', og han svarer 'Du er super fræk, hvad er din Snapchat?'.

- Det er løgn?

- Nej nej, iskoldt. Nogle har også skrevet personlige ting, så jeg bagefter har fået beskeder: 'Ej Asbjørn, jeg synes godt nok' ... du ved, bob bob bob, han har læst beskederne, og så sidder jeg der tilbage.

Hvor Asbjørns ven var lidt for god til at leve sig ind i rollen som Asbjørn på Instagram, så gik det helt anderledes for Nicklaes, der havde udstyret sin kammerats kæreste med login og materiale at lægge op.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.