Smed bombe: Nu reagerer DR

Den mangeårige livsstilsekspert på DR-programmet 'Kender du typen' Flemming Møldrup smed tidligere onsdag lidt af en bombe, da han på sociale medier kunne meddele, at han stopper efter syv år på programmet.

'Nogle gange skal man turde forlade noget, som man elsker. Alene fordi man kan mærke, at tiden er rigtig. Uanset, hvor komfortabelt det ville være at blive. Sådan en tid er det for mig nu,' skrev Møldrup blandt andet i den forbindelse.

Og det er ikke kun Flemming Møldrup, der er mærket af afskeden.

I en mail til Ekstra Bladet lyder det fra den programansvarlige på 'Kender du typen', Eva Kvist, at han vil blive savnet.

'Vi på redaktionen holder meget af Flemming og har stor respekt for hans beslutning. Han er en højt elsket del af 'Kender du typen?'-familien, og vi vil savne ham på holdet. Det har været en kæmpe fornøjelse – både for seerne og for os – at have ham med i programmet de seneste syv år,' skriver hun.

Hun slår samtidig fast, at de endnu ikke har en afløser klar.

'Nu indleder vi en proces for at finde en ny ekspert til programmet fra 2023. Jeg er sikker på, at vi ender med et godt bud på en ekspert, der ikke skal være en ny Flemming – for ham er der kun én af – men én, som kan tilføre programmet noget andet, der også er skønt at være i selskab med,' skriver Eva Kvist.

'Verdens bedste kollega'

Også Anna Lin, der har været vært på programmet siden 2021 - en rolle, hun overtog fra Mads Steffensen, ærgrer sig over at skulle sige farvel til Møldrup.

I et opslag på Instagram har hun sendt en hilsen til eksperten.

'Flemming, my maaaan. Jeg er så stolt af, du lytter til dig selv og springer ud i nye eventyr. Tak for at have været en del af mit. Du er udover at være verdens bedste kollega også blevet min virkelig gode ven. Jeg kommer til at savne vores store og små snakke i bilen rundt i Danmark - men dem kan vi jo fortsat have i København,' skriver hun og tilføjer:

'Det har betydet så uendeligt meget, hvordan du har taget imod mig med åbne arme, siden vi bondede over den Nirvana t-shirt, jeg havde på til castingen. Du er den klogeste og sjoveste, og jeg kommer til at savne dig i min hverdag.'