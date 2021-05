Robert De Niro kan dog glæde sig over, at hans skade ikke kommer til at forsinke filmoptagelserne

Robert De Niro er efterhånden blevet 77 år, men skuespilleren er stadig aktiv. Det vil han dog ikke være i den nærmeste fremtid.

Den rutinerede skuespiller er nemlig kommet til skade med sit ben, mens han opholdt sig i den bolig, han har på filmsettet af Martin Scorsese-filmen 'Killers of the Flower Moon', som er under optagelse.

Her trådte han forkert og endte med en overrevet lårbensknogle, fortæller han i et interview med IndieWire.

- Smerten var ulidelig, og jeg er nødt til at få det lavet. Men det er, hvad der sker - især når man bliver ældre. Man skal være klar til uventede ting, men vi klarer det, siger skuespilleren.

Forsinker ikke filmen

Flere medier kunne tidligere på ugen fortælle om skuespillerens uheld, og i den forbindelse kunne de berolige de fans, der venter på filmen, for De Niros skade kommer ikke til at påvirke optagelserne.

Deadline kunne blandt andet fortælle, at han 13. maj rejste fra Oklahoma - hvor optagelserne finder sted - til New York for at rådføre sig med sin læge. Det var dog planlagt i forvejen, at han skulle til New York på den dato i forbindelse med et par ugers pause i optagelserne for hans rolle.

Under alle omstændigheder er skuespilleren sikker på, at det ikke påvirker filmen eller hans rolle i den.

- Hvad jeg laver med Scorsese i 'Killers of the Flower Moon' er mere eller mindre en stillesiddende karakter på en måde. Så vi skal nok løse det. Nu skal jeg bare have lavet operationen og holde benet i en bestemt position, så det kan hele, siger han.

Apple+-filmen 'Killers of the Flower Moon' har også blandt andre Leonardo DeCaprio, Jesse Plemons og Lily Gladstone på rollisten.