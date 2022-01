Smider bombe: Skrider efter skilsmisse

James Murr, Brian Quinn, Sal Vulcano og Joe Gatto har i ti år fået folk til at grine med tv-programmet 'Impractical Jokers', der består af en blanding af skøre udfordringer og grænseoverskridende afstraffelser for skjult kamera, men nu er det slut for sidstnævnte.

I et opslag på Instagram fortæller Joe Gatto, at han på grund af en skilsmisse har valgt at forlade 'Impractical Jokers' og gruppen bag programmet, The Tenderloins, der nu kun består af de tre andre.

'På grund af problemer i mit privatliv er jeg nødt til at trække stikket. Bessy og jeg var valgt at gå fra hinanden i fred og fordragelighed, så nu skal jeg fokusere på at blive den bedste far og medforælder for vores to fantastiske børn,' skriver han.

Parret har været gift siden 2013 og har sammen børnene Milana fra 2015 og Remington fra 2017.

James Murr, Brian Quinn, Sal Vulcano og Joe Gatto mødte hinanden i college og lavede efterfølgende on/off en række sketches som The Tenderloins, inden de i 2011 fik tv-programmet 'Impractical Jokers'.

Her udfordrer de fire venner hinanden i forskellige grænseoverskridende ting foran intetanende personer og skjult kamera, inden den dårligste i hvert program udsættes for en form for straf.

Joe og Bessy Gatto er gået fra hinanden. Foto: Jamie McCarthy/Getty Images

Tv-programmet har været sendt verden over, ligesom gruppen også har lavet en række andre programmer og en film, der kan ses på HBO Max, sideløbende. Men nu er det altså slut for Joe Gatto, mens de tre andre driver gruppen videre.

'Udover min familie har mit forhold til Murr, Q og Sal været det vigtigste i mit liv. Jeg ved, at de vil fortsætte med at få verden til at grine,' skriver Joe Gatto og sender en tak til de mange fans, der har fulgt gruppen.

De tre tilbageværende medlemmer har også været en tur på de sociale medier for at sende en udtalelse efter bruddet. Her begræder de Joes exit, men understreger at de fortsætter.