Smider kæmpe bombe: Nu forklarer hun hvorfor

På TV 2 Play kan man sideløbende med 'Landmand søger kærlighed' på TV 2 følge den unge landmand Karoline Wraae i hendes jagt på kærligheden.

Men den jagt går langtfra efter planen.

I afsnittet, hvor Karoline skal på gruppedate, som lige nu er tilgængeligt på TV 2 Play, vælger Karoline nemlig til alles store overraskelse at sige farvel til begge sine to dates, Rico og Jonas, og dermed ikke invitere nogen af dem med hende hjem og bo på gården.

Det er vel at mærke første gang i 'Landmand søger kærligheds'-historie, at det er sket.

Til Ekstra Bladet forklarer hun nu mere om sit kontroversielle valg, der ikke blot chokerede de to dates, men også vært Lene Beier.

- For mig var der ikke tvivl om, at det ikke var et match. Det stod ret hurtigt klar for mig, og det tror jeg også, man kunne se på mig i programmet. Jeg overvejede ikke engang et sekund, om det kunne være. Jeg var helt sikker i min sag, lyder det fra Karoline Wraae.

Alligevel havde hun det ikke rart med at skulle skuffe de to bejlere.

- Det var ubehageligt at skulle afvise to fyre. Det var selvfølgelig ikke rart at skulle skuffe dem. Men jeg var afklaret, og på den måde var det nemmere. Jeg havde ikke følelser i det, og så var det bedre bare at stoppe det, siger hun og fortsætter:

- Jeg var ikke i tvivl om, at det var det rigtige, og derfor passede jeg bare min egen biks. Så jeg talte til tre og tog en dyb indånding, og så gjorde jeg det, der var nødvendigt.

På gruppedaten er Karoline og bejlerne i Zoo for at fodre giraffer. Foto: TV 2

Glad for oplevelsen

Selvom det ikke endte med, at hun fandt kærligheden i en af de to fyre, har hun ikke fortrudt sin deltagelse, understreger hun.

- Jeg tog det egentlig ikke så tungt, for selvfølgelig gik jeg ind i det for at finde kærligheden, men jeg gik også ind i det for oplevelsen. Jeg er kun 21 år, så jeg har hele tiden haft det sådan, at finder jeg ikke kærligheden i det her program, så skal jeg alligevel nok nå det hele, siger hun og fortsætter:

- Og så har jeg jo virkelig fået en fantastisk oplevelse ud af det og lært en masse gode mennesker at kende, og det er jeg rigtig glad for.

Ifølge den unge landmand tog Lene Beier også rigtig godt imod beslutningen og støttede hende i valget.

- Hun tager det pænt og kan godt forstå mig. Nu har hun jo også været med til at læse brevene. Jeg tror også, at hun rimelig længe har kunnet mærke på mig, at der nok ikke lige var romantik at finde for mig, siger hun.

Gav alligevel chance

Faktisk fortæller Karoline Wraae, at hun overvejede allerede at trække stikket, da hun læste bejlernes breve i det første program.

- Men jeg gav det alligevel en chance, for det er ikke alle drenge, der er gode til at skrive kærestebreve og at tage selfies. Derfor gav jeg det en fair chance, og så er der ikke nogen, der kan komme og sige, at jeg var smålig, for jeg gav det et forsøg og fik nogle hyggelige dage ud af det.

Det er dog ikke helt slut med Karoline Wraae. Lene Beier beslutter sig nemlig efter hendes chok-besked for at hjælpe landmanden videre på datingeventyret. Derfor kommer der også flere programmer om den unge landmand.

- Jeg er ikke færdig med at date. Og så må man se resten i de tre næste programmer, siger hun med et grin.

Hjælpen fra Lene Beier involverer blandt andet nye breve, og om den unge landmand finder kærligheden i programmet, må tiden derfor vise.

Har du også undret dig over, hvordan det er gået med de landmænd, der ikke fandt kærligheden i programmet? Bliv meget klogere på det lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------