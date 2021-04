Smidt ud af 'Paradise' efter 24 timer: Anklaget for overgreb

Den 21-årige Toby Johnson måtte forlade programmet efter kun en enkelt dag, da han opførte sig upassende over for to kvindelige deltagere

Det blev en noget ubehagelig start for deltagerne i den svenske version af 'Paradise Hotel'.

Her blev den 21-årige deltager Toby Johnson smidt ud af programmet kun 24 timer efter, han var tjekket ind.

Det skriver Aftonbladet om det første afsnit, der sendes i dag på det svenske Viaplay.

Siden har man valgt at sætte den igangværende sæson på pause, indtil anklagerne er blevet undersøgt af politiet.

I episoden kan man se, hvordan Toby Johnson blandt andet river deltageren Jennifer Paateres bh af.

Jennifer er i afsnittet i gang med at tale med Toby, da han besluttet sig for at rive hendes bh af. Foto: Nent Group

- Han rev min bh af helt ud af ingenting, og jeg var slet ikke okay med det. Det var ikke noget, jeg var forberedt på eller noget, som jeg ønskede, fortæller den 23-årige kvinde til Aftonbladet.

Også deltageren Annie Dahlberg endte i en ubehagelig situation med Toby Johnson, da de to var alene i et af soveværelserne på hotellet.

- Da han prøver at tage hånden mellem mine ben, siger jeg, at jeg ikke har det godt med det. Han siger, at han synes, det rart, når der er kameraer, der ser med, og jeg siger, at jeg slet ikke er enig, fortæller den 24-årige.

Toby nåede ikke et langt ophold på hotellet, da han gik over kvindernes grænse. Foto: Nent Group

Bliver aggressiv

Da den unge kvinde siger nej og skubber hans hånd væk, bliver han aggressiv på en måde, der skræmmer Annie Dahlberg.

- Han kunne ikke acceptere, at jeg ikke ville ham. Jeg forklarede, at jeg arbejder som lærer, og at jeg ikke var interesseret i sex på tv. Så kaldte han mig det ene og det andet. Han sagde, at jeg var modbydelig og dum, og at hvis man var med i 'Paradise Hotel', så kunne man lige så godt have sex.

Annie forklarer, at hun blev overrasket over Tobys reaktion på hendes afvisning. Foto: Nent Group

Ifølge de to kvinder tog det lang tid, før produktionen greb ind, og de havde begge haft tid til at fortælle de andre deltagere i programmet, hvad der var sket.

Til sidst hentede produktionen dem ud af programmet for at høre, hvordan de havde det.

Pressechef for Viafree og Viaplay Sverige, Susanne Nylén, har svært ved at forklare, hvorfor man ikke greb ind før.

- Der er personale døgnet rundt, der ser alt, hvad der sker. Hvorfor ingen greb ind, kan jeg ikke svare på. Da det blev opdaget alarmerede personen en producent, der så materialet igennem og tog beslutningen med os andre så hurtigt som muligt, forklarer hun.

De to kvinder var bestemt ikke tilfredse med håndteringen. Foto: Nent Group

Overvejer politianmeldelse

Der gik en dag, inden Toby Johnson blev smidt ud, og det er kvinderne ikke tilfredse med.

- For det første spurgte produktionen, 'hvad synes du, vi skal gøre', og der turde jeg ikke sige, at de skulle sende ham hjem. Det tog lang tid, før de faktisk besluttede, at han skulle sendes hjem.

Ifølge Susanne Nylén skyldes den langsomme beslutning tidsforskellen mellem Mexico, hvor programmet optages, og Sverige, hvor producenterne sidder.

- Det var en vanskelig situation for alle involverede, det blev håndteret på den bedste måde, de kunne. Så er der plads til forbedring, og det tager vi med os videre, lyder det.

Ønsker ikke at udtale sig

Kvinderne udtaler begge to, at de synes, det er ekstremt hårdt at skulle se afsnittet nu, hvor det sendes, og at det tog hårdt på dem at være med i programmet efter overgrebene.

De to støtter hinanden, og de overvejer også, hvordan de bedst kan komme videre.

- Jeg overvejer at melde de til politiet, fortæller Jennifer til Aftonbladet.

I afsnittet af programmet ser man også, at Toby Johnson undskylder, da han får beskeden om, at han skal forlade hotellet.

- Jeg vil bare sige, at jeg er ked af, at jeg opførte mig som en idiot. Annie og Jennifer, jeg vil virkelig sige undskyld, siger han.

Ud over det, ønsker han ikke at kommentere sagen yderligere.

Det fortæller Susanne Nylén.