Smølfe-nyt: Rihanna lander ny filmrolle

Hun er nu vant til at ramme de helt høje toner, når lejligheden byder sig.

Men nu tager den amerikanske popstjerne og forretningskvinde Rihanna tonerne til et helt nyt niveau.

Torsdag dukkede hun nemlig op til filmconferencen CinemaCon i Las Vegas for at annoncere, at hun skal spille den lille blå Smølfine i den kommende annomationsfilm om smølferne fra Nickeloden, der kommer i biografen i 2025.

Det skriver filmmediet Deadline.

Rihanna på scenen for at promovere den kommende smølfe-film. Foto: Ritzau Scanpix/VALERIE MACON

Store penge og små stemmer

Det har været noget stille på musikfronten for den 35-årige verdensstjerne i en god rum tid, mens hun har opbygget sit forretningsimperium og milliard-formue gennem kosmetikselskabet Fenty Beauty og undertøjsvirksomheden Savage x Fenty.

Men i februar stod hun for det spektakulære pauseshow til årets Super Bowl, og sidste år udgav hun singlen 'Lift Me Up', der af Ekstra Bladets Thomas Treo blev beskrevet som en 'kvalmende højstemt' pianoballade.

Er man derimod Større Rihanna-fan end Thomas Treo, kan man glæde sig over, at den barbadisk fødte popstjerne også ifølge Deadline leverer originale numre til den kommende smølfe-film.

Hun har samtidig smidt en del af sine mange dollars i filmen, som hun udover skuespiller og musiker-rollerne også er producer på.

Hun har samtidig smidt en del af sine mange dollars i filmen, som hun udover skuespiller og musiker-rollerne også er producer på.