Snydt for finalen: Derfor er Jonna og Carsten klippet ud

Tusindvis af seere sad torsdag aften klisteret foran tv-skærmen for at få svar på, hvem af de fem ægtepar fra årets 'Gift ved første blik', der efter slutningen af kærlighedseksperimentet ønsker at forblive gift, og hvem der vil skilles.

Men seerne blev snydt!

Kun fire af de fem par var med i udsendelsen. Jonna og Carstens endelige møde med eksperterne til den sidste og afgørende snak er klippet ud af programmet.

Nok fornemmede man, at det ikke stod godt til for parret, efter Jonna smed sin tv-mand ud af sit hjem efter et voldsomt og heftigt skænderi, og parret har da også offentlig bekræftet, at deres ægteskab er lige så dødt som en speget sild på glas.

Trods beslutningen om bruddet efter skænderiet, skulle Jonna og Carsten alligevel til afskedssamtale med programmets ekspert, psykolog Jacob A. Cornett. En samtale, som seerne altså ikke må være med til.

Føjer ikke noget nyt til

- Parret beslutter at blive skilt og at forlade eksperimentet efter den meget omtalte scene, hvor de skændes. Det respekter vi faktisk. Så de optagelser, der efterfølgende er lavet med dem, bringer vi ikke, siger Anne Garlichs, der er programchef.

- Hvorfor ikke?

- Fordi de optagelser ikke føjer noget nyt til deres historie. Deres ægteskab er slut. Der er jo mange timers optagelse bag et program som 'Gift ved første blik', der komprimeres til otte timers tv, så alt kan ikke komme med.

- Men hvis deres ægteskab er slut, hvorfor skal de så til psykolog?

- Der ligger ufattelige mange optagelser bag programmet, som ikke kommer med. Deres ægteskab sluttede, men produktionen fortsatte, og jeg har taget en redaktionel beslutning om, at denne scene ikke skulle med.

- Igen - hvis deres ægteskab og eksperimentet er slut, hvorfor skal de så til psykolog?

- Det er vigtigt, at vi differentierer optagelses-processer, hvor vi filmer nærmest døgnet rundt i fem uger, og de scener og situationer, der vises i de endelige programmer. Der er masser af samtaler med eksperterne, der ikke kommer med.

Ingen vetoret

- Beklager, men jeg forstår det stadig ikke. Hvis deres ægteskab er slut, og de er ude af eksperimentet, hvorfor fortsætter man så med at optage og sender dem til psykolog?

- Som programchef er jeg jo ikke en del af de daglige beslutninger på produktionen. Men det giver jo mening at sende parret til psykolog efter bruddet for at afrunde deres ægteskab, men det er ikke ensbetydende med, at det skal vises i de endelige programmer. Sidstnævnte beslutning tages senere i forløbet, når programmerne sættes sammen. Og her vurderede jeg, at de optagelser ikke bidrog yderligere til Carsten og Jonnas historie.

- Man kan få den tanke, at der bliver holdt noget skjult for seerne, siden vi ikke må se den samtale. Hvis det er et eksperiment - et kærlighedseksperiment - så skal man vel også se, hvad eksperimentet ender med?

- Vi oplever i den grad et eksperiment i de syv programmer, vi følger Jonna og Carstens rejse på godt og ondt. Alle ser resultatet, da parret i program syv beslutter, at det skal stoppe der. Den beslutning er vi alle vidne til.

- Og alligevel skal de til psykolog. Hvorfor?

- Ja, og jeg træffer en redaktionel beslutning om, at det ikke skal med i programmet, fordi det ikke tilføjer noget nyt. Lige som mange andre optagelser.

- Har parret - eller en af dem - bedt om, at det ikke skulle vises?

- Nej, det har parrene ingen indflydelse på. Det er udelukkende en redaktionel beslutning!

- Så de kan ikke nedlægge veto?

- Nej, det kan de på ingen måde, fastslår Anne Garlichs.

Jonna: Det er ikke trist Det var Jacob A. Cornett, der med et kort klip informerede seerne om, at Jonna og Carstens ægteskab var helt slut efter det famøse skænderi. Han brugte ordet 'desværre' flere gange de få sekunder klippet varede, og det er et ord, Jonna ikke er enig i. 'Det har for mig været et hårdt forløb. Både under eksperimentet, men også mens programmet er blevet sendt, hvor jeg har skulle forholde mig til og genopleve forløbet endnu engang. Jeg må også være tro mod mig selv og sige fra overfor udtalelser fra psykologen om, at det er trist, at jeg ikke blev i eksperimentets fulde længe' skriver hun i en sms til Ekstra Bladet. Jonna virker derimod lettet over, at deltagelsen i programmet sluttede før planlagt, da hun trak fra Carsten og 'Gift ved første blik'. 'Som tidligere nævnt, er en ikke inviterende kommunikationsform ikke noget, jeg kan se mig selv i. Det andet lige så vigtige der gjorde udfaldet, var dyrene. Et menneske der synes, en hund er irriterende og beskidt samt føler sig truet af dyrene allerede før indflytning, burde aldrig være matchet med mig. Dealbreak SKAL overholdes da i særdeleshed når, der er levende individer indblandet. Jeg er glad for, at sidste afsnit er sendt og glæder mig til at kunne lægge det hele bag mig. Jeg takker inderligt min familie og mine venner for den opbakning jeg fik og stadig får', skriver hun. Jonna skriver yderligere, at hun bare ønsker fred og at vende tilbage til sit gamle liv med sine dyr, venner og familie. 'Hvad fremtiden bringer på kærlighedsfronten er et privat anliggende nu', slutter hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du se interview med en række af de tidligere deltagere i 'Gift ved første blik', da vi mødte dem til Reality Awards 2021.

Snydt for finalen: Derfor er Jonna og Carsten klippet ud