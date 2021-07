Snydt på målstregen: - Det er mine penge

Nikolaj Hvidman blev taget godt og grundigt med bukserne nede, da hans partner Anne K. smed kuglen i årets troskabstest på 'Paradise Hotel' og løb af sted med 200.000 kroner.

- Det var fucked up, lyder det kontant fra den noget skuffede Nikolaj Hvidman til Ekstra Bladet.

Det betød nemlig, at han måtte se sig snydt og vende snuden hjem uden en krone.

- Det er 'fucking nedern' ikke at få nogle penge, det er da klart. Også fordi det er mig, der har gjort os fortjent til de her penge. Om hun siger det eller ej, så har hun har også indrømmet overfor mig, at hun godt ved, at det er mig, der har lavet alt det hårde arbejde, mener Nikolaj.

Havde kylet den i jorden

- Jeg havde kylet den i jorden for 500.000, fortæller han og forklarer, at han ikke mener, at Anne K. var værdig til at løbe med både titlen og præmiepengene.

- Det er jo træls, at jeg ikke får nogen penge, fordi det er mine penge. Det har jeg også lige sagt til hende: 'Tillykke med mine penge', så smiler hun bare fordi hun ved godt, mener han.

Foto: Nent Group

I dette års troskabstest var der et twist, som gjorde, at hvis en af finalisterne valgte at smide kuglen inden 250.000 kroner, ville de resterende penge op til 500.000 kroner gå til et jurymedlem. Anne K. havde udset sig at dele præmien med Léa, som hun ellers havde spillet imod, og det passede ikke Nikolaj, som altså kunne se de to kvinder smutte af sted med en halv million til sammen.

Den store vinder er...

- Hun (Anne K., red.) var 100 procent værdig til at vinde programmet, og hvis hun skulle vinde pengene, så skulle det have været 250.000 til mig og 250.000 til hende, men der kommer ikke en dag, hvor hun har været værdig nok til at vinde pengene alene, lyder det bittert fra Nikolaj.

- Léa er sgu den store vinder i alt det her, fortæller Nikolaj om at Léa vandt 300.000 kroner, selvom hun ikke var i finalen.

- Léa havde overhovedet ikke fortjent at vinde. Hun vinder årets 'Paradise personlighed' på at spille mig i et skuespil.

- Hun havde ikke fortjent alle de her penge, fortæller han.

Fandt kærligheden

Selvom Nikolajs pengepung ikke blev større, så vandt han noget helt andet. Han danner nemlig par med Anne P., som også deltog i årets 'Paradise Hotel'.

Og det kan han så trøste sig med.

- Jeg valgte Anne P. frem for at vinde pengene.