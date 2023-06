Snydt på Tinder: Det er ikke mig

Må man være på Tinder, når man er aktuel i et datingprogram? Eller er det så en kæmpe spoiler?

Lige nu ruller første sæson af 'Bachelorette' over skærmen, hvor 16 danske mænd er taget til Mexico for at finde den helt store kærlighed. Men alt imens programmet kører over skærmen, så er en af bejlerne mod alt forventning dukket op på dating-appen Tinder.

Men hvad er retningslinjerne egentlig omkring dating-apps, når man er med i et program? Det har realitydeltageren Adam Sandgaard svært ved at svare på, da Ekstra Bladet spørger ham på den røde løber til 'Spider-Man'.

Han er faktisk også noget overrasket over, at han selv er dukket op på appen.

- Jeg har hørt, at flere har set dig på Tinder?

- Okay. Nå. Jeg er ikke på Tinder, siger Adam Sandgaard.

Falsk profil

- Så det er en falsk profil?

- Det kan jeg ikke sige noget om. Det er ikke noget, jeg er på. Hvis der er billeder af mig, er det ikke min egen profil. Det må være falsk, siger en forbavset Adam Sandgaard og tilføjer, at han ikke kan sige noget om sin civilstatus på nuværende tidspunkt, da programmet stadig er i fuld sving.

Det vil altså sige, at der lige nu florerer en falsk profil på appen, som misbruger Adam Sandgaards billeder og identitet. Hvordan det går Adam Sandgaards datingliv, kan man lige nu følge i 'Bachelorette' på TV 2.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app