Snydt til kærlighed på tv: Sådan går det i dag

Deltagerne i programmet 'Mit hemmelige match' troede, at de havde sagt ja til et eksperiment om sociale medier. I virkeligheden skulle de 'parres' af eksperter til at finde kærligheden

Flere af de unge i programmet ville aldrig have meldt sig, hvis de vidste, at programmet handlede om at finde kærligheden. Her kan du læse, hvordan det er gået dem efter 'Mit hemmelige match', og hvad de tænker om at være blevet snydt til kærlighed på landsdækkende tv.