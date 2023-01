Søren Ryge anklaget for homofobi

Politiken beklager torsdag at have bragt en klumme af Søren Ryge, som avisen mener er homofobisk

Politiken tager torsdag afstand fra en Søren Ryge-klumme, de ellers bragte i weekenden.

Politiken beklager at have bragt klummen der 'i en homofobisk tone fremsatte grundløse beskyldninger mod indehaveren af en frisørsalon i Aarhus om at have gjort tilnærmelser til skribenten under et besøg'.

I den omtalte klumme beskriver Søren Ryge sine oplevelser med klipninger gennem sit liv. Og i klummens andet eksempel beskriver han dengang, han for 30 år siden blev klippet i salonen Hos Per i Aarhus.

Søren Ryge beskriver, hvordan han kommer ind i et smukt rum med blomster og blev tilbudt chokolade:

Annonce:

'Lidt efter kom en smuk og venlig mand hen til mig, hilste overstrømmende og satte sig ved siden af mig. 'Jeg hedder Per, og nu skal vi snakke om, hvilken frisure du vil have', sagde han, og så bladrede vi i diverse farvestrålende blade med hundreder af smukke mænd, mens Per rykkede nærmere og nærmere, til sidst helt tæt, og jeg blev både rådvild og lidt forlegen, for han rørte kærligt min hånd og klappede mit lår, og den slags havde jeg altså aldrig oplevet før.'

Og det er dét citat, som Politiken altså mener er homofobisk.

Politiken: 'Det ER homofobisk'

Læsernes redaktør på Politiken, Bjarne Schilling, forklarer til Ekstra Bladet, at Søren Ryge i hans optik puster til en stereotyp med sin klumme.

- Hvad er der homofobisk i den klumme?

- Der er vel den generelle stereotyp omkring homosekuelle.

- Hvordan?

- Altså at man som kunde i en frisørsalon åbenbart bliver udsat for tilnærmelser, som ifølge skribenten var ubehagelige. Det synes jeg ret klart fremgår.

- Er Søren Ryge homofob?

- Nej. Det kan man bestemt ikke sige. Der står, at redaktionen beklager, at de har bragt klummen, og det er jeg enig i, fordi der er passager i den, der ER homofobiske. Jeg har ingen grund til at udtale mig om Søren Ryges holdninger. Dem kender jeg ikke.

- Du skriver, at det er 'grundløse beskyldninger'. Hvorfra ved du det?

Annonce:

- Ja, gør jeg fordi, der er uenighed om, hvad der har fundet sted. Det kan i hvert fald ikke dokumenteres, at det er det, der bliver beskrevet, der har fundet sted.

- Har I været i kontakt med frisøren?

- Dem, der har lyst til at henvende sig til mig, skal kunne gøre det i fortrolighed, så det har jeg ingen kommentarer til.

Spørg redaktionen

- Men som læsernes redaktør hvordan kan du så skrive, at beskyldningerne er grundløse?

- Det kan jeg efter at have set på sagen. Og det, der bliver beskrevet, kan ikke dokumenteres. Hvilket også ville være svært 30 år efter.

- Hvordan kan klummen slippe igennem?

- Det må du spørge redaktionen om – jeg arbejder uafhængigt af dem. Det er dem, der besluttet det, og dem, der beklager det. Og det er jeg enig i. Så jeg viderebringer deres synspunkt i Fejl og Fakta.

- Så du er enig i, at den ikke skulle være bragt?

Annonce:

- Ja, det er jeg. Det er en viderebringelse af nogle stereotyper. Det, der også i høj grad er problemet, er, at der bliver viderebragt beskyldninger mod en erhvervsdrivende. Det kan true hans forretning.

Afviser krænkelser

Til TV2 Østjylland afviser den omtalte frisør Per Knudsen, at han har rørt ved Søren Ryge for 30 år siden. Han er både indigneret og chokeret over at blive hængt ud ved navn.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Søren Ryge.

Men til TV2 Østjylland erkender han, at det ikke var Per Knudsen, der strøg hans hænder og tog ham på låret dengang. Han fastholder dog, at der var en frisør, der rørte ved ham.

Han afviser i øvrigt at være homofob eller at have noget imod homoseksuelle generelt.

- Det er da klart. Men jeg skriver om noget, der foregik for 30 år siden. Og at jeg dengang ikke brød mig om, at der pludselig var en mand, der satte sig tæt på mig, og kom tættere og tættere på, hvad vil du kalde det, spørger han retorisk i artiklen.

Annonce:

Nikolaj dyrker sex på stoffer: - Målet er at miste kontrollen