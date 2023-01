Søstre imponerer: - Hold kæft, det er sindssygt!

Der er dømt stoledans igen-igen, når 'X Factor' fredag løber over skærmen med sæsonens anden six chair challenge, og denne gang er det Thomas Blachman, der sidder i den varme stol.

Men hans meddommer Simon Kvamm ville måske ønske, at det var ham. I hvert fald bliver han svært imponeret over flere af Blachmans deltagere, heriblandt de nordjyske søstre Frida og Nanna Mathisen, der skal kæmpe om en plads videre i gruppekategorien.

- Hold kæft, det er sindssygt! Er det bare mig, eller var det sindssygt det der?, siger han i programmet og vender sig om mod publikum, der jubler efter søstrenes optræden med 'Tsunami' af Ganger.

Nanna og Frida er fra Aalborg, men bor begge to i København. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Det allerfedeste

Til Ekstra Bladet fortæller Frida og Nanna, at det var en helt vild oplevelse at få ros af netop Simon Kvamm.

Annonce:

- Det har været noget af det allerfedeste indtil videre. Vi synes begge to, at han er toppen af, hvad vi har herhjemme i Danmark. Han er så talentfuld og humoristisk, og samtidig er han heller ikke bange for at sige, når der er noget, han ikke synes er fedt, siger Nanna, og Frida supplerer:

- At Simon Kvamm af alle mennesker er begejstret for det, vi laver, det er nok den største ros, vi har fået.

- Da han siger: 'Englekor og proletarietet. Men der skal også være stilhed. Forstår I, hvad jeg siger?', der kigger vi bare på hinanden, og så vidste vi bare, at vi tænkte på den samme sang, siger Frida om Blachmans mærkværdige råd til de to søstre. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Og særligt et øjeblik kommer de til at huske i lang tid fremover, mener de.

- Det der øjeblik, hvor han vender sig rundt til publikum og spørger, om de også synes, det var sindssygt - det er blevet en form for kerneminde, tror jeg. På en dårlig dag kan man lige gå tilbage til det øjeblik og suge noget god energi og noget selvtillid, siger Nanna.

Rørt til tårer

Også de to søstres forældre er imponerede - faktisk til en grad, så deres far flere gange under deres optræden må tørre sine øjne for tårer. Og det er der en helt særlig årsag til.

Annonce:

For Nanna og Frida havde holdt hemmeligt for deres forældre, at de var kommet med i 'X Factor', så først da forældrene havde taget turen fra Aalborg til Købehavn og stod i tv-studiet til six chair challenge, gik det op for dem, hvad deres døtre havde gang i.

- De vidste ingenting, før de stod derude. Så jeg tror også, at det handler om overvældelse og overraskelse, at han sidder der og græder, for de havde ikke haft noget tid til at forberede sig på det, fortæller Frida.

Frida og Nanna har haft musikken med sig gennem hele deres opvækst. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Det kom dog ikke som en overraskelse for dem, at deres far blev rørt.

- Det er ikke første gang, vi får papa til at græde. Vi kender knapperne. Og så er han selv musiklærer og har været med til at skubbe på den musikalske interesse hos os begge to. Så han har været med hele vejen, også dengang det ikke lød så godt, siger Nanna.

Om søstrenes optræden er nok til at få dem videre i 'X Factor', kan ses fredag klokken 20.40 på TV 2 og allerede fra morgenstunden fredag på TV 2 Play.