Søstre vandt 'X Factor': Nu prøver hun lykken

Skoene er store at fylde ud for Arilde Kaputu, der stiller op i 'X Factor', som hendes to søstre tidligere har vundet

Der er noget at leve op til for 24-årige Arilde Kaputu, når hun møder op til audition i årets 'X Factor', som hun håber at gå hele vejen i.

For Arilde kommer fra en familie, der har en særdeles god historik i den populære sangkonkurrence.

Hendes søstre er nemlig Anilde og Azilda, der i 2016 gik hele vejen og vandt konkurrencen under navnet Embrace.

- Der er helt bestemt et pres. For en ting er at få at vide af andre, at jeg synger godt, men jeg stiller også op for at træde ud af mine søstres skygge, og så er man jo nødt til at gøre det godt, siger hun og fortsætter:

- Men der er jo en sandsynlighed for, at det bare går fuldstændig galt, så jeg kan helt klart mærke, at jeg lægger et pres på mig selv.

- Er du bange for at komme til at stå i skyggen af deres sejr?

- Ja på en eller anden måde. For de var bare så store sammen og gjorde det så godt, og jeg vil altid se op til dem og være stolt af dem. Men det er svært at komme efter som lillesøster, griner hun.

Arilde jubler med sine søstre, der lige har vundet 'X Factor' i 2016. Foto: Mogens Flindt

Arilde Kaputu plejer at blive sammenlignet med sine søskende, når hun enten står bag baren i Jomfru Ane Gade hjemme i Aalborg, synger i kor eller går i skole, hvor hendes ene søster også er uddannet fra.

Hun håber derfor, at folk vil se på hende som artist i sin egen ret, når hun toner frem på skærmen.

- Vi er jo forskellige og vores egne individer, så det, jeg kan bringe til bordet, er jo noget andet end mine søstre. Så det er vigtigt for mig, at det er mig som person og ikke som lillesøster, at jeg får lov til at træde frem.

Hvordan det går Arilde Kaputu, kan du se i 'X Factor' på TV 2 lørdag 20.00 og på TV 2 Play nu.

