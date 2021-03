Søvnløs Signe Molde: - Det gør nas at blive svinet til

Provokerende og grænsesøgende.

Det er sådan, vi kender Signe Molde fra skærmen, når hun tager emner op og stiller de spørgsmål, som mange andre ikke tør.

Senest har hun sat tingene på spidsen i programserien 'Signe Molde på udebane', hvor hun blandt andet har prøvet holdninger af på abortmodstandere og tilhængere af omskæring.

Søndag formiddag var Signe Molde gæst i 'Det sidste måltid' på Radio 4. Her fortalte hun om konsekvenserne ved at stikke snuden frem, som hun gør, når hun går på arbejde.

Angriber DR-vært: Hun mobber

-Jeg er helt klart i en genre, der er sindssygt krævende. Og du får sindssyge hug over nallerne, hvis du træder ved siden af. Det synes jeg også, at man fortjener, når man laver noget, hvor man virkelig går til den. Så det synes jeg er helt fair, sagde Signe Molde, der elsker sit job og derfor understregede, at hun ikke piber.

- Men selvfølgelig gør det nas, når man bliver svinet til og får onde mails og alt det der, sagde hun og fortalte, at hun alligevel tit har overvejet, om det er det værd.

Hun har nemlig svært ved at slippe det. Især om natten, hvor hun ofte ligger søvnløs, indtil hun sniger sig hen til medicinskabet efter sovemedicin.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Signe Molde om sit nye program. Video: Tariq Mikkel Khan

DR-vært risikerer straf for Erdogan-penisdrilleri

- Det føles jo bare som om min hjerne eksploderer. Alle, der har svært ved at sove - og nu vil jeg ikke opfordre til, at man skal dope sig selv på nogen måde, for så kommer der helt sikker nogen og skælder mig ud - men en gang imellem tager jeg sovepiller, sagde hun.

- Det jeg skulle til at sige var, at alle der ligger vågne med den følelse af, at man ligger og vælter rundt og ikke kan sove, tænker: Jeg tager en lille bitte halv sovepille, for så kan det hjælpe mig'. Man kan ikke finde den og taber den anden halve pille ned i mørket. De der små mussebidder ligger over alt. Det er ydmygende. Man føler sig kikset og ude af kontrol, sagde hun.

Signe Molde understregede i interviewet, at hun ikke ønskede ynk og medlidenhed.

- Der er ingen, der har bedt mig om at lave det. Jeg kan bare lave noget andet, så det ville være patetisk at sidde og klage, sagde hun.

Hele interviewet med Signe Molde i 'Det sidste måltid' kan du høre her.

Et enkelt billede eller en simpel sætning kan starte en lavine af had og grovheder. En række kendte danskere fortæller her, hvordan det føles, når verden vender sig mod en (+).