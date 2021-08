Sofie Linde vender tilbage

For sjette gang bliver det Sofie Linde, der skal guide både nervøse deltager og spændte seere igennem 'X Factor', når talentshowet vender tilbage på TV2 omkring årsskiftet.

Sidste sæson var Linde på barsel med sin anden datter, da showet gik live, og hun kunne derfor se Solveig vinde hele baduljen hjemme fra sofaen. Men nu er Sofie Linde tilbage som vært på både casting-programmerne og på rækken af live-shows.

- Jeg glæder mig selvfølgelig til endnu en omgang i hele Danmarks familiebil, 'X Factor'. Det har været en god og tiltrængt barsel, men nu er jeg klar, parat og spændt på at komme i gang igen. Jeg glæder mig til at gense alle mine gode og dygtige kollegaer, som jeg har savnet. Og så kan jeg næsten ikke vente med at sige: Rigtig hjerteligt velkommen til endnu en omgang 'X Factor', siger hun ifølge en pressemeddelelse.



På TV2 er de glade for, at Sofie Linde er tilbage på 'X Factor', siger underholdningsredaktør Dorte Borregaard.



- Vi måtte af gode grunde undvære Sofie i år, da hun blev mor for anden gang og var på barsel i hele 'X Factor's live-periode. Så vi er fantastisk glade for, at hun nu er klar til at være vært igen. Sofie Linde er ganske enkelt én af landets absolut bedste underholdningsværter - hun er sjov, charmerende, skarp, modig, professionel og fuld af kærlighed til alle involverede i programmet, og vi glæder os meget til at få Sofie tilbage på 'X Factor'-holdet, lyder de rosende ord.

Det var som bekendt Melvin Kakooza, der var hyret som barselsvikar for Sofie Linde under vinterens live-shows, men alvorlig sygdom satte en brat stopper for de planer.

Melvin Kakooza blev opereret for en svulst i hjernen og har efterfølgende fortalt, at han under sin sygdom fik hjertestop og måtte genoplives.

De yderst alvorlige omstændigheder fik en gammel 'X Factor'-kending til at gøre comeback. Lise Rønne trådte med få dages varsel til og styrede rutineret slagets gang.

Især under finalen viste Rønne sin store rutine, da hun hjalp sangerinden Nikoline Steen Kristensen, der gik i stå midt i sin sang. Heldigvis kom hun tilbage og gennemførte sin optræden.

Det er fjerde gang, at det er TV2, der sender 'X Factor', der tidligere blev vist på DR.

Optagelserne til 15. sæson begynder allerede på torsdag i denne uge med precastings i Turbinehallen i Aarhus og 17. august på The Plant på Raffinaderivej i København. Begge steder er castingen åben, så går man med en drøm om at blive 'X Factor'-stjerne, kan man bare møde op på dagen uden forudgående tilmelding.



Hvem, der skal sidde i dette års dommertrio, bliver offentliggjort i september. Sangerinden Oh Land har meddelt, at hun ikke fortsætter på posten som mentor og dommer i showet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde, men hun har ikke haft lyst til at medvirke.