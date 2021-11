Solgt til udlandet

Fredag får den meget omdiskuterede DR-børneserie 'John Dillermand' premiere i Spanien, efter DR's internationale salgsafdeling har solgt animationsserien til spanske Filmin.

Her kommer 'John Dillermand' til at gå under navnet 'Juan Piliia'.

Det skriver DR.

'John Dillermand'-serien havde premiere på Ramasjang i starten af 2021 og skabte hurtigt heftig debat og delte vandene på grund af den kontroversielle John Dillermand, der tit havner i problemer på grund af sin lange penis, som til tider lever sit eget liv.

John Dillermand skabte både glæde og røre herhjemme, og det første afsnit blev set af mere end 500.000. Foto: DR/Louise Bergholt Sørensen

Har skabt overskrifter

Det har dog ikke skræmt det spanske marked væk.

Elodie Mellado, der er ansvarlig for børneindhold hos spanske Filmin, siger om købet:

- Hos Filmin køber vi mange originale og stærke titler fra DR. Senest dokumentarfilmen ’Muldvarpen’ af Mads Brügger, som startede en debat i Spanien. 'Juan Pilila' er endnu en underholdende og modig titel, men vigtigst af alt en serie med kloge og vigtige budskaber til den primære målgruppe, siger han til DR og forsætter:

- 'Juan Pilila' har allerede skabt overskrifter i næsten alle spanske medier, og vi forventer, at 'Juan Pilila' under lanceringen er at finde på en top-3 over de mest sete titler på platformen.

I forbindelse med at DR Internationalt Salg distribuerer 'John Dillermand' til et internationalt publikum, er der blevet lavet en særlig guide, som Filmin i dette tilfælde har fulgt med regler for markedsføring og sprogversionering.

Guiden er lavet for at sikre, at der bliver talt om 'John Dillermand', som det har været hensigten fra Ramasjang og det private produktionsselskab Made By Us, som har udviklet og produceret animationsserien for DR.