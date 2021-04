Solveig vinder 'X Factor'

Efter hele tre sange kunne vinderen af 'X Factor' 2021 findes fredag aften.

Det blev i sidste ende Oh Lands solist Solveig, der tog sejren for næsen af holdkammeraten Nikoline.

Nikoline Steen Kristensen og Solveig slog Simon & Marcus efter den første runde, hvor de måtte se sig slået og valgt fra af seerne.

Det betød også, at Oh Land endelig fik sig en sejr, efter hun i de første to sæsoner ikke har haft en deltager med i finalen.

Forstenet på scenen

Finalen var heller ikke uden drama. Deltageren Nikoline blev nemlig under sin første optræden med sangen 'Fly Away' af Tones and I fuldkommen forstenet under sin sang.

- Er du okay, lød det bekymret fra Lise Rønne fra scenen.

- Vi tager lige en pause, sagde hun videre.

Dermed måtte Nikoline følges ud fra scenen af dommeren Oh Land, mens Lise Rønne holdt showet i gang.

Det lykkedes dog den unge kvinde at komme i gang igen.

På meget dramatisk vis måtte Nikoline forlade scenen, da hun gik i stå. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Singlen 'Alle tråde' fra Nikoline og Solveigs version af 'Cranes in the sky' er nu udgivet og klar til download, hvis man er vild med 'X Factor'-deltagernes sange.

Præmien til vinderen er en kontrakt med Universal Studios, et hjemmestudie og en session med Simon Cowell, der har opfundet 'X Factor'.