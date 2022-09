Spies-dokumentar: Mysteriet om den brækkede arm

Purunge piger - kaldt 'morgenbolledamer' - og 'ludere ovre fra Kakadu'.

Simon Spies liv var på mange måder vildt og voldsomt. Det blev belyst i DR's dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne'.

Men ét centralt spørgsmål forbliver et mysterium. Hvem var den kvinde, der ifølge den tidligere morgenbolledame Charlotte Nielsen, hed Heidi, var kok og lod Simon Spies brække sin arm for et klækkeligt beløb?

- Jeg mener, der var hende Heidi, som var kok, og så var der din søster. Altså, jeg ved, at Heidi 'kok' gik med til at få brækket sin arm, siger et af dokumentarens kronvidner, Charlotte Nielsen, i dokumentarens sidste afsnit 'Tæsk og tavshed'.

DR ved det ikke. For det er ikke lykkedes for DR hverken at finde eller få bekræftet, at der overhovedet var en ansat, der gik under det navn, det oplyser Erling Groth, redaktør for DR Dokumentar, i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Simon Spies var i flere år kærester med Inger Weile. Hun tror ikke, at han har brækket arme. Foto: POLFOTO

'Gennem hele produktionen har vi forfulgt den regel, at vi kun bragte alvorlige anklager, såfremt anklagerne kunne bekræftes af flere af hinanden uafhængige kilder, og vi har efterprøvet udtalelserne, så langt som det er muligt', indledes svaret, der fortsætter:

'Det er ikke lykkedes os at finde den kvinde, som den tidligere morgenbolledame Charlotte Nielsen mener hed Heidi, og det har heller ikke været muligt at få bekræftet, at der var en ansat, der blev kaldt Heidi 'Kok' ', lyder det videre i svaret.

Carl Bjerredahl, Simon Spies ven, fortæller, at Spies tæskede 'ludere ovre fra Kakadu' med bøjler Carl Bjerredahl, Simon Spies ven, fortæller, at Spies tæskede 'ludere ovre fra Kakadu' med bøjler.

Det er til trods for, at den såkaldte Heidi 'kok' i 'Spies og morgenbolledamerne' bliver brugt som et billede på det, som Erling Groth selv kalder 'en voldsom anklage.'

Overfor Ekstra Bladet har Simon Spies' ekskæreste, Inger Weile, fortalt, at hun ikke kan forestille sig, at Simon Spies skulle have brækket nogen arme.

- Jeg tror personligt ikke, at han har brækket nogen arme, vor herre bevar mig vel. Det kan slet ikke være rigtigt. Jeg nægter at tro på det, sagde hun til Ekstra Bladet kort efter, at hun havde set dokumentaren.

Indenfor skiven

Ekstra Bladet har talt med professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller. Ifølge ham er der ikke noget forkert i, at DR bringer Charlotte Nielsens påstand til torvs.

- Pressen har en rimelig vidtgående ret til at bringe andres beskyldninger, hvor man ikke gør dem til sine egne, men siger, der er altså nogen, der siger sådan og nogen, der siger sådan, siger Sten Schamburg-Müller, der vurderer, at de beskyldninger, som DR viderebringer, ikke ser ud til at være fuldstændig grebet ud af luften.

- Men vi ved jo ikke, om hende 'Heidi kok', der bliver billedet på, at Simon Spies har brækket arme, findes. Det vil sige, at det i realiteten kan være en vandrehistorie. Skal DR ikke tjekke op på, om vedkommende rent faktisk eksisterer?'

- Jo, det kan man sige, og der er en vis forpligtelse til at tjekke om det, der bliver bragt, er rigtigt. Det er ganske vist ikke mediet, der fremsætter beskyldningen. Men man kan sige, at der vil være en vis forpligtelse til at tjekke op på det selv, sådan at man ikke bare bringer hvad som helst. Men efter at have set udsendelsen, er det min vurdering, at DR rimeligt har tjekket, siger professoren.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra Charlotte Nielsen.

Simon Spies stopper aldrig med at fascinere og forarge. Her kan du læse om hans vilde liv, hvor han også blev stemplet som nazist.

